NBA 2K21 offert sur l'Epic Games Store

NBA 2K21 gratuit sur l'Epic Games Store

NBA 2K21 est le dernier jeu de la série à succès mondialement connue NBA 2K. Avec son gameplay sans cesse amélioré, ses fonctionnalités en ligne compétitives et communautaires et ses modes de jeu variés, NBA 2K21 vous propose une immersion sans pareille dans le monde incroyable du basket et de la NBA, où « Everything is Game ».

Comment récupérer NBA 2K21 gratuitement ?

PC Édition Standard → 12,99 € au lieu de 59,99 €, soit 78 % de réduction. Édition MambaForever → 39,99 € au lieu de 99,99 €, soit 60 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 24,99 € au lieu de 59,99 €, soit 58 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Depuis maintenant deux ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, FM, World War Z, Star Wars: Battlefront 2 ou même la trilogie Batman: Arkham. Pour ce mois de mai 2021, c'est une autre simulation sportive qui est offerte :Dès ce 20 mai, il est possible de récupérer sans dépenser le moindre sou, sorti en septembre 2020. Si vous faites partie des amateurs de basket et plus particulièrement de NBA, ne ratez pas l'occasion.Cette version next-gen a connu de nombreuses améliorations, notamment au niveau du gameplay et des graphismes. Comme toujours, plusieurs modes solo sont disponibles, mais aussi un mode en ligne, lequel vous demande de créer la meilleure équipe tout en affrontant des adversaires à travers le monde. De nombreux modes sont disponibles, afin que chacun puisse y trouver du plaisir.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès le 20 mai à 17h et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 27 mai pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse Si vous n'avez malheureusement pas pu profiter de l'offre, pour une raison ou une autre, sachez que vous pouvez toujours vous le procurer tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur :