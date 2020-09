NBA 2K21 : Corriger l'erreur EFEAB30C/4B538E50

Comment corriger le message d'erreur EFEAB30C/4B538E50 NBA 2K21

Problème de confirmation d'email. Se rendre sur le site officiel, se connecter en haut à droite et saisir son compte Mon JOUEUR. La vérification de l'email devrait alors être effectuée.

Trop de comptes NBA 2K sur la console. Seulement cinq comptes NBA 2K peuvent être créés par console. Si plus de cinq comptes sont détectés, seul le premier à avoir été créé pourra alors jouer.

L'espace réservé à NBA 2K a été supprimé. Lors de l'installation du jeu, un espace réservé est donné afin de conserver une place aux données qui seront ajoutées avec le temps. Si vous effacez cet espace, ce code d'erreur pourrait être affiché. Cet espace se recréer normalement au prochain lancement du jeu.



Sur un ordinateur (qui doit être relié au routeur que vous utilisez actuellement), ouvrez le menu Démarrer, tapez "CMD", puis appuyez sur Entrée. Dans l'invite de commande, saisissez la commande suivante : pathping -n 104.255.107.131 Au bout de quelques secondes, l'invite de commande va afficher quelques statistiques. Pour copier le résultat, faites un clic droit n'importe où dans la fenêtre et cliquez sur Sélectionner tout. Appuyez sur Ctrl+C pour copier. Ouvrez Notepad. Appuyez sur Ctrl+V pour coller les statistiques dans Notepad. Retournez ensuite sur la fenêtre de l'invite de commande et saisissez tracert 104.255.107.131, puis appuyez sur Entrée. Patientez jusqu'à ce que la fenêtre affiche Itinéraire déterminé. Copiez également ces informations et envoyez-nous ces deux documents en pièces jointes.

Malheureusement, il se peut que les joueurs derencontrent durant les séquences de jeu certains problèmes, comprenant par exemple. Si tel est votre cas, pas de panique, il est très facile à corriger pour pouvoir jouer.La plupart du temps, ce message vous sera notifié si vous n'avez pas fait la mise à jour de. Il vous suffit d'attendre la fin du téléchargement pour profiter normalement du jeu, avec normalement un message vous demandant de revenir sur le menu principal pour prendre en compte la mise à jour.Toutefois, dans d'autres cas, plus rares, ce message concerne un autre problème. Nous vous listons ci-dessous les potentielles causes, et comment corriger pour ne plus l'avoir.Il existe un dernier problème, plus important, à cause d'un logiciel qui bloque la connexion aux serveurs NBA 2K. Si vous rencontrez ce problème, le support de NBA 2K a partagé une liste d'instructions à suivre :est pour rappel disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il fera son arrivée sur next-gen lorsqu'elles seront disponibles. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :