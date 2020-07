NBA 2K21 : Kobe Bryant aura son édition collector Mamba Forever

2K Sports a annoncé ce 2 juillet que Kobe Bryant, le champion américain, sera en tête d'affiche d'une édition spécialement conçue pour lui : l'Édition Mamba Forever.

L'annonce était attendue par tous les amateurs de basket, et de la licence NBA 2K, et a bien eu lieu ce 2 juillet par 2K Sports. Tragiquement disparu au début de l'année dans un accident d'hélicoptère,. Cette édition spéciale comprend divers éléments pour le mode MyPlayer et MyTEAM.rejoint doncqui sortira sur les consoles de la génération actuelle, mais aussi PS5 et Xbox Series X. Le studio proposant une version différente par génération, « Black Mamba » aura deux illustrations différentes, l'une avec son numéro 8, celui de ses débuts, et l'autre avec le numéro 24 qu'il a porté à partir de 2006.Cette édition est vendue pour la somme de 99,99 euros sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le prix sera le même sur PS5 et Xbox Series X, contrairement à la version standard, vendue 5 euros de plus sur next-gen.et est d'ores et déjà précommandable à cette adresse