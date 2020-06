NBA 2K21 dévoile sa jaquette

2K Sports a enfin levé le voile sur le joueur qui sera mis en avant sur la jaquette de NBA 2K21. Nous retrouvons le meneur de Portland, Damian Lillard.

Ceci est un rappel très important.



En souhaitant une bonne journée aux fans des Blazers. pic.twitter.com/51Z6oVCk3U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2020

Quelques semaines après avoir été présenté, les joueurs se demandaient qui pourrait être mis en avant sur la jaquette de la prochaine itération de la licence, pour faire suite à Anthony Davis, qui était la tête d'affiche de NBA 2K20.C'est dans une courte vidéo relayée sur les réseaux sociaux du jeu que nous apprenons que le joueur choisi est finalement. Ce dernier est particulièrement fan de la licence et attend donc impatiemment sa sortie, qui est prévue pour cet automne.Pour la petite histoire, sachez que depuis NBA 2K14, tous les joueurs ou presque figurant sur la jaquette ont été transférés dans les mois qui ont suivi. Damian Lillard va-t-il changer de franchise ou restera-t-il fidèle à Portland et ses coéquipiers ? La réponse sera très vite donnée.Pour ce qui est de l'édition Légende,, qui a tragiquement perdu la vie dans un accident le 26 janvier dernier. Le numéro 24 des Lakers est l'un des basketteurs les plus talentueux de tous les temps et a, notamment, mené son équipe au titre à cinq reprises et a remporté deux titres olympiques avec les États-Unis, en 2008 et 2012. NBA 2K21 pourra être précommandé dès ce 2 juillet.