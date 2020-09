NBA 2K21 est disponible

À quelle heure sort NBA 2K21 ?

Annoncé au début du mois de juin par l'intermédiaire de l'événement de Sony consacré aux jeux PlayStation 5,est enfin disponible. Comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, la simulation de basket développée par Visual Concepts se lance sur PC, via Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre arrivera plus tard sur PS5 et Xbox Series X.Peu de nouveautés marquantes pour ce nouvel opus, si ce n'est, comme toujours, les diverses améliorations graphiques, mais aussi au niveau du gameplay, pour une expérience optimale. Pour ce qui est de la star mise en avant sur la jaquette, il s'agit de Damian Lillard, le meneur de Portland, alors que la version next-gen sera portée par Zion Williamson, le jeune prodige des Pelicans.Bien évidemment, Kobe Bryant, star des Los Angeles Lakers et tragiquement disparu au début de cette année 2020 aura le droit à une édition spéciale, la Mamba Forever , remplaçant l'habituelle édition collector.La question que tout le monde se pose en amont de la sortie d'un jeu est de savoir à quelle heure précise celui-ci se rendra disponible. Pour le cas de, son heure de sortie est programmée pour 6h00 ce 4 septembre, sur Steam a minima, cela veut donc dire qu'à l'heure où vous lisez ces lignes, le jeu est disponible.peut être acheté directement sur le site officiel , où toutes les versions possibles sont disponibles. Sinon, vous pouvez vous le procurer via le store de votre plateforme pour 59,99 euros sur PC et Nintendo Switch et 69,99 euros sur les deux autres consoles de salon, pour la version standard. Néanmoins, si vous souhaitez faire quelques économies sur la version Steam, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :