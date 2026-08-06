Moonlighter est offert durant quelques jours, ne loupez pas cette belle offre

Le jeu de rôle mêlant roguelite et dungeon crawler est offert durant quelques jours sur Steam, pour mettre en avant la grosse annonce concernant sa suite, Moonlighter 2.

Sorti en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One, Moonlighter a séduit de nombreux joueurs et huit ans plus tard, le titre jouit toujours de critiques très positives sur Steam, tout comme sa suite d'ailleurs. C'est d'ailleurs dans le cadre de l'annonce de la fin d'accès anticipé de Moonlighter 2 qu'une bonne nouvelle a été partagée : Moonlighter est offert, durant quelques jours.

Moonlighter est gratuit pendant une durée limitée

En effet, pour célébrer la sortie imminente en version 1.0 du deuxième opus de la licence et permettre aux joueurs d'essayer le premier titre, le studio de développement, Digital Sun, a décidé de rendre Moonlighter gratuit. Cette offre est notamment disponible uniquement sur Steam pour le moment et court jusqu'au dimanche 9 août à 19 heures. Il ne faut donc pas tarder au risque de passer à côté de cette offre.











Si vous avez déjà testé l'accès anticipé de Moonlighter 2, c'est le moment de voir ce que valait le premier épisode, et si vous ne connaissiez pas du tout la franchise, c'est l'occasion idéale de se lancer dedans, sans dépenser le moindre sou, et donc sans aucun risque. Notez qu'il s'agit d'une expérience 100 % solo.

La 1.0 de Moonlighter 2 est

Comme annoncé ce 5 août, Digital Sun lancera la version 1.0 de Moonlighter 2 le 2 septembre, soit durant le mois le plus chargé de l'année en termes de sorties et mises à jour. Au programme, en plus du portage sur consoles, les joueurs pourront découvrir la fin de l'histoire de la campagne, profiter d'une nouvelle capacité, mais aussi d'un défi redoutable. Vous pouvez retrouver davantage d'informations dans notre article dédié à la sortie de la 1.0 de Moonlighter 2.

En guise de conclusion, rappelons que Moonlighter est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir PC, PS4 et Xbox One. Si vous n'avez pas pu le récupérer gratuitement, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :