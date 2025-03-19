Monster Hunter Wilds : un joueur définitivement banni par Capcom après avoir utilisé des mods



le 19 mars 2025 à 13h35 Publié par Florian Lelong le 19 mars 2025 à 13h35

Capcom hausse le ton contre les joueurs utilisant des mods pour débloquer gratuitement les cosmétiques payants dans Monster Hunter Wilds. Un premier cas de bannissement permanent relance le débat sur les limites à ne pas franchir.