Monster Hunter Wilds : un joueur définitivement banni par Capcom après avoir utilisé des mods

Capcom hausse le ton contre les joueurs utilisant des mods pour débloquer gratuitement les cosmétiques payants dans Monster Hunter Wilds. Un premier cas de bannissement permanent relance le débat sur les limites à ne pas franchir.
Le premier bannissement permanent confirmé pour modding abusif
Depuis sa sortie, Monster Hunter Wilds
a suscité une véritable vague d'enthousiasme auprès des joueurs PC, notamment grâce à la liberté offerte par les mods. Si beaucoup utilisent ces outils pour améliorer la qualité graphique ou modifier légèrement leur expérience, certains joueurs dépassent clairement les limites acceptables pour l'éditeur japonais.
Récemment, un joueur a ainsi été définitivement banni du jeu après avoir utilisé un mod spécifique
, selon un témoignage publié sur le réseau social chinois Bilibili et relayé sur Reddit
.
Débloquer gratuitement le « Passe cosmétique » à 49,99 € : une ligne rouge à ne pas franchir
Contrairement à ce que certains joueurs pensaient initialement, ce bannissement n'est pas lié à la participation à des quêtes modifiées en multijoueur. Selon plusieurs témoignages, c'est plutôt l'utilisation abusive d'un mod permettant de débloquer gratuitement l'ensemble du contenu du Passe DLC cosmétique
, normalement vendu au prix de 49,99 €, qui a provoqué la réaction de Capcom. Cette pratique permet en effet de contourner directement le modèle économique choisi par l'éditeur, qui semble déterminé à ne pas laisser ce type d'abus se généraliser.
Capcom envoie un message clair : tolérance zéro pour le vol de DLC
Si, pour le moment, Capcom ne s'attaque pas frontalement à tous les joueurs utilisant des mods dans Monster Hunter Wilds, cette affaire démontre que l'entreprise n'hésitera pas à sévir lorsque les modifications touchent directement à son modèle économique
. Selon le témoignage du joueur concerné, la sanction serait tombée après l'ouverture d'une session multijoueur publique avec une fusée de détresse, impliquant probablement des signalements par d'autres joueurs agacés par le contournement évident des règles.
À l'heure actuelle, Capcom adopte une approche ciblée
: tous les utilisateurs de mods ne sont pas concernés par les bannissements. Ceux qui se limitent à des améliorations graphiques ou à des modifications mineures du gameplay ne devraient pas être inquiétés.
Une situation délicate pour Capcom face aux joueurs
Cette affaire rappelle les risques potentiels liés au modding, pratique pourtant très populaire au sein de la communauté Monster Hunter
. Si Capcom souhaite protéger ses revenus liés aux DLC, une répression trop sévère pourrait mécontenter une partie de sa communauté, habituée à une certaine liberté sur PC. Nul doute que l'éditeur devra trouver un juste milieu entre protection de ses contenus payants et tolérance envers une communauté qui contribue largement au succès et à la longévité de la franchise.
Comment éviter les bannissements ?
Pour l'instant, la meilleure manière d'éviter toute sanction est de respecter certaines règles simples : ne pas utiliser de mods pour contourner les DLC payants
, éviter de lancer des sessions multijoueur publiques avec des modifications abusives et préférer les mods légers, purement cosmétiques ou qualitatifs. Capcom, de son côté, semble déterminé à protéger ses investissements financiers tout en ménageant autant que possible sa communauté.
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