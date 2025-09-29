Monster Hunter Wilds : La mise à jour 1.030 est disponible, voici les nouveautés et améliorations

Les joueurs de Monster Hunter Wilds découvrent une nouvelle mise à jour ce 29 septembre, laquelle ajoute de nouveaux monstres, une collaboration spéciale, et améliore de nombreux points.

Principaux ajouts et changements Monstres La collaboration spéciale avec FINAL FANTASY XIV Online commencera lundi 29 septembre 2025.

Ajout de missions extra liées à la collaboration spéciale avec FINAL FANTASY XIV Online.

Ajout du clone de Nerscylla. Atteignez le RC 41 pour débloquer une mission extra permettant de chasser le clone de Nerscylla.

Ajout d'Oméga Planetikos. Atteignez le RC 41 pour débloquer une mission extra permettant de chasser Oméga Planetikos.

Ajout de la quête permanente Oméga Planetikos 9★ (difficulté extrême). Vous pouvez accepter cette Quête Événement auprès du Comptoir des quêtes à partir du RC 100, après avoir terminé la mission extra Oméga Planetikos.

Ajout du Nu Udra alpha suprême. (Disponible prochainement dans une future Quête Événement.)

Des quêtes ciblant des meutes de monstres ont été ajoutées.

Les versions normale et alpha du Lagiacrus apparaîtront désormais dans le Vallon meurtri à partir du RC 100.

Des monstres alpha 9★ supplémentaires (Blangonga, etc.) ont été ajoutés aux Quêtes Événement. Joueur Des pièces d'équipement et des talents inédits ont été ajoutés.

Des accessoires et stickers inédits ont été ajoutés.

De nouvelles émotes et d'autres éléments ont été ajoutés.

De nouveaux joyaux ont été ajoutés pour le Seikret.

Les couleurs des icônes ont été modifiées pour que les différentes options de personnalisation du fusarbalète soient plus faciles à distinguer.

L'ensemble d'apparence de l'équipement a été ajouté au menu "Voir les sets".

Des widgets pour les quêtes terminées, l'utilisation des armes, les porte-clés de la faune locale et les ichtyogrammes de la faune aquatique ont été ajoutés.

Ajout d'un nouveau Chasseur de soutien : Kai, qui manie la corne de chasse. Vous pourrez le faire participer à vos quêtes après avoir terminé la mission principale "Le prestige des chasseurs".

Nuit noirissime et Magie picturale ne déclenchent pas de période de récupération lorsque vous êtes dans l'Aire d'entraînement, et la durabilité du bouclier de Nuit noirissime est de 1 PV. Camps, villages et installations De nouvelles options d'équipement de camp provisoire ont été ajoutées.

Un nouvel événement Festival de la concorde se déroulera du 22 octobre au 12 novembre 2025.

Les fonctionnalités suivantes seront temporairement modifiées pendant le Festival de la concorde : la tenue de l'Assistant(e) ; les décorations de Seikret ; la liste de chants de la diva ; les décorations du Grand-Camp ; le menu de la Cantine ; le Bowling baril ; et les Bombes du Bowling baril.

Dans le Grand-Camp, la liste des chansons de La diva a été modifiée.

Des scores pour chaque cible ainsi qu'un meilleur score quotidien ont été ajoutés au Bowling baril.

De nouvelles dispositions de quilles ont été ajoutées au Bowling baril.

Le menu "Voir les sets", qui se trouvait dans l'onglet "Menu d'équipement" de la tente, est à présent disponible dans l'onglet "Menu des objets", ainsi que dans le coffre de camp à l'extérieur de la tente. Divers La mission extra "Les paroles de l'artéfact" a été ajoutée. (Cette mission sera disponible lorsque vous aurez terminé la mission principale "Ce qui nous attend".)

La mission "L'invasion commence" a été ajoutée. (Cette mission sera disponible lorsque vous aurez terminé la mission extra "Les paroles de l'artéfact".)

De nouveaux animaux ont été ajoutés à la faune locale.

Le choix des Chasseurs de soutien sera dorénavant enregistré. (Toutefois, comme les Chasseurs de soutien disponibles changent selon la quête et votre progression, certains Chasseurs de soutien ne pourront pas toujours se joindre à vous. Le cas échéant, un autre Chasseur de soutien viendra vous aider.)

Vous pouvez à présent choisir vos animations de fin de quête.

Une troisième option a été ajoutée au paramètre "Affichage barre d'objets". Le type 3 affiche uniquement les objets spéciaux et liés à la fronde lors de la visée/du mode Focus.

Une fenêtre d'avertissement apparaîtra désormais quand une même touche est attribuée à plusieurs actions dans "Configuration des commandes".

Ajout d'une option permettant de sélectionner un certain raccourci clavier quand vous appuyez sur la touche "Passer au raccourci clavier". Les options sont disponibles pour les joueurs utilisant uniquement le clavier ainsi que pour ceux alternant entre clavier et manette.

Vous pouvez désormais activer ou désactiver les habiletés des Palicos.

Les Palicos cesseront désormais d'utiliser Rath-des-cieux et soignerons le joueur quand celui-ci nécessitera des soins au cours de l'utilisation de cette compétence.

Une option permettant de définir la fréquence des dialogues des Palicos a été ajoutée.

Le camp provisoire le plus proche sera désormais affiché automatiquement en surbrillance sur la liste des voyages rapides, si une balise ou une cible de quête est sélectionnée. (Les cibles de quête sont sélectionnées automatiquement au début d'une quête.)

Par défaut, le curseur dans le menu du "Comptoir des quêtes" sera désormais positionné sur "Quêtes principales". Par ailleurs, l'emplacement du curseur sera enregistré quand vous reviendrez au menu ou que vous quitterez le jeu.

Dorénavant, les privilèges du Chef de Clan seront automatiquement transmis à un autre membre après 30 jours sans connexion.

Vous pouvez maintenant trier les invitations à un Clan.

Ajout d'une option concernant les Chasseurs de soutien dans les options de quête pour les Quêtes Défi libre.

Ajout des options "Mettre un code d'accès" et "Autoriser les amis de chasse à rejoindre" dans les paramètres du groupe relié.

Ajout de l'option "Accessible via les Amis de chasse" lors de la création d'un lobby privé. Si cette option est sélectionnée, il sera possible de rejoindre le lobby depuis la fenêtre "Lobbys d'amis de chasse", dans "Recherche de lobby".

Ajout d'une option permettant d'apparaître hors ligne.

Ajout d'un historique de conversation aux menus de démarrage et de la tente.

Ajout d'un raccourci permettant de passer directement à la fenêtre des renforcements, quand la fenêtre "Forger des armes Artian" est ouverte.

Ajout d'une option de tri pour les fenêtres "Forger des armes Artian", "Renforcer" et "Démonter".

Ajout de l'option "Changer d'éclairage" à la fenêtre "Voir la faune locale".

Les fournitures distribuées au début d'une quête seront désormais distribuées plus tôt qu'auparavant.

Ajout d'un raccourci permettant de passer directement à "Apparence de l'équipement" depuis la fenêtre "Changer d'équipement".

Vos paramètres d'entraînement seront désormais enregistrés lorsque vous reviendrez à l'écran titre ou que vous quitterez le jeu.

Ajout d'un filtre d'icônes Installations/PNJ sur la carte pour que les PNJ importants soient plus faciles à trouver.

Les monstres ordinaires qui n'apparaissaient pas dans "Infos environnement : mises à jour" seront désormais affichés sur la liste des mises à jour.

Vous pouvez à présent zoomer sur la carte même quand le menu "Filtrer les icônes" est ouvert.

Par défaut, le curseur sera positionné sur l'option "Non" quand vous sélectionnez "Abandonner la quête" depuis le menu de jeu ou en parlant à Alma. Correctifs et ajustements d'équilibrage Camps, villages et installations Les monstres ne cibleront plus les camps provisoires automatiquement. Le niveau de menace des monstres indiqua désormais "Dangereux".

Les options de personnalisation de camp détruites seront restaurées lorsque vous réparez un camp provisoire détruit.

Correction d'un problème qui vous faisait passer de votre arme spéciale principale à votre arme spéciale secondaire lors de certaines actions.

Correction d'un problème qui empêchait de débloquer l'arme spéciale Marteau coquille.

Des options d'armes spéciales ont été ajoutées pour les fusarbalètes n'étant pas améliorés au maximum. Monstres Désormais, le Lagiacrus apparaîtra si vous vous reposez et que vous choisissez "Abondance" dans la Forêt écarlate.

Correction d'un problème qui faisait contre-attaquer le Lagiacrus trop rapidement après un Duel de force réussi.

Correction d'un problème qui bloquait le Lagiacrus et le Seregios dans des boucles d'actions répétées après avoir été attirés.

Correction d'un problème qui faisait apparaître plusieurs fois le message "Piège à fosse : efficace" et qui empêchait le Lagiacrus de sortir de l'eau quand il tombait dans un piège à fosse au moment où il commençait à entrer dans l'eau.

Correction d'un problème qui rendait les capsules de bouse et de leurre inefficaces sur le Uth Duna alpha suprême quand il chargeait vers l'avant tout en générant des vagues.

Correction d'un problème qui empêchait soit le joueur soit le monstre de réagir après une Neutralisation réussie ou un Duel de force réussi quand vous jouiez en ligne. Joueur Général Vous pouvez à présent vous accroupir immédiatement après avoir rengainé votre arme ou avoir atterri tout en rengainant votre arme.

Correction d'un problème qui entraînait l'activation de la compétence "Union" lorsque vous bénéficiiez d'un effet d'annulation de malus alors que vous n'étiez victime d'aucun malus.

Le temps de recharge des capes sera dorénavant réinitialisé au lancement ou à la fin d'une quête. (Sauf pour les enquêtes de terrain sans écran de chargement.)

Correction d'un problème qui entraînait l'ouverture de la carte lorsque vous utilisiez certaines commandes en nageant. Grande épée Correction d'un problème qui empêchait de bloquer un coup quand vous visiez vers le bas dans certaines situations en mode Focus. Lames doubles Correction d'un problème à cause duquel "Virevolte perçante" durait plus longtemps que prévu dans certaines circonstances. Lance Augmentation de la distance de déplacement lors de l'utilisation d'"Estocade bondissant"', "Estocade moyenne I" et "Estocade de vengeance" avec l'arme dégainée, même quand une direction autre que l'avant était sélectionnée. (L'ajustement des distances sera ainsi plus facile si vous utilisez les commandes de type 2.) Morpho-hache Vous pouvez à présent esquiver plus tôt après "Attaque élémentaire" et l'Attaque élémentaire finale "Assaut Focus : Morpho-attaque". Volto-hache Correction d'un problème qui empêchait le joueur de recevoir "Boost élémentaire" après avoir réussi une Garde parfaite trop tôt avec "Bouclier : Bonus élémentaire". Chasseurs de soutien Augmentation de l'attaque et de la défense des Chasseurs de soutien quand le leader de la quête est au RC 75, et une nouvelle fois quand il est au RC 100 ou plus.

Amélioration des stats des Chasseurs de soutien lors des quêtes à la difficulté élevée.

Ajustement du comportement des Chasseurs de soutien lors de la chevauchée des monstres.

Correction d'un problème à cause duquel l'apparence et les capacités des Chasseurs de soutien ne correspondaient pas lors des Quêtes Arène et Défi.

Correction d'un problème qui empêchait Rosso d'attaquer lorsqu'il attendait devant un piège.

Correction d'un problème à cause duquel Mina utilisait de manière répétée des attaques de concentration sur des blessures qu'elle ne pouvait pas atteindre.

Seikret Correction d'un problème qui empêchait le Seikret de courir vers le joueur à vitesse maximale quand celui-ci quittait un camp de base ou un village après avoir appelé le Seikret sans pour autant monter en selle.

Le Seikret peut désormais sauter depuis les rebords sans courir à vitesse maximale (en maintenant le bouton Sprint enfoncé). Ce changement vous permet de sauter des rebords lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer à vitesse maximale, par exemple quand vous utilisez des objets. (Cela ne sera pas possible lors de certaines quêtes narratives.) Divers Système PlayStation 5 Correction d'un problème où sous certaines conditions, la progression liée aux activités sur PS5 restait bloquée à 95 % même après avoir terminé toutes les activités.

Quêtes Correction d'un problème à cause duquel des baies-soin étaient ajoutées aux fournitures pour les quêtes Seregios. Les baies-soin ont été remplacées par de la viande sauvage.

La probabilité que des contributions difficiles apparaissent dans les Temps forts est désormais plus élevée.

Correction d'un problème qui entraînait l'apparition erronée du message suivant lorsque vous consultiez le classement d'une nouvelle Quête Défi libre : "Cette quête est récurrente. Vous pouvez consulter les résultats de la dernière fois qu'elle a été disponible".

Correction d'un problème lors de l'acceptation ou de la participation à une enquête de terrain ciblant le chef des Doshaguma, à cause duquel la quête était considérée comme frauduleuse.

Quatre quêtes permettant d'obtenir du minerai et des sphères d'armure ont été ajoutées à la liste des quêtes permanentes. Il s'agit des quêtes suivantes : Une langue bien pendue ; Panique à Wyveria ; Chemicus Nocturnus et Rodéo des sables. Autres Correction d'un problème qui empêchait le déclenchement de certaines répliques.

Correction de plusieurs problèmes concernant le texte.

Correction de plusieurs problèmes divers.

revient avec une nouvelle mise à jour à jour, laquelle apporte de grands changements, que ce soit en termes de nouveautés, d'améliorations ou de corrections. Toutefois, il semblerait que Capcom ait, encore, rendu la tâche difficile aux joueurs avec une mise à jour qui apporte des problèmes, comme la page Steam et ses évaluations récentes en témoignent. Quoi qu'il arrive, vous pouvez retrouverci-dessous.