Monster Hunter Wilds : Des détails sur les modes de performances partagés

Capcom a apporté, il y a peu de temps, de plus amples informations concernant les modes de performances pour Monster Hunter Wilds.
Devant sortir à la fin du mois de février 2025, Monster Hunter Wilds
est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient la franchise. Alors que le titre a profité, au mois de novembre 2024, d'une bêta ouverte, Capcom a, récemment, partagé des détails au sujet des modes de performances de Monster Hunter Wilds
.
Les modes de performances de Monster Hunter Wilds détaillés
En effet, via un stream et plusieurs publications sur le compte Twitter/X du jeu, Capcom a dévoilé les modes de performances de Monster Hunter Wilds sur PS5 mais aussi sur Xbox Series
. Ainsi, sur la dernière console de Sony et la Xbox Series X, les joueurs et les joueuses de Monster Hunter Wilds auront le choix entre deux modes
: l'un priorise les graphismes, tandis que l'autre met la priorité sur le framerate (taux de rafraîchissement). En revanche, sur Xbox Series S, la communauté n'aura accès qu'à un seul mode en 30 FPS. Mais, plus tarder, voici un récapitulatif :
- Xbox Series X :
- Priorité sur les graphismes → 3072 x 1728 - 30 FPS.
- Priorité sur le framerate → 1920 x 1080 - 60 FPS.
- Xbox Series S :
- Un seul mode → 1920 x 1080 - 30 FPS
- PS5 :
- Priorité sur les graphismes → 3072 x 1728 - 30 FPS.
- Priorité sur le framerate → 1920 x 1080 - 60 FPS
De plus, dans une autre publication sur Twitter/X, Capcom a annoncé que Monster Hunter Wilds
sera optimisé pour la PS5 Pro, et ce, grâce au patch day one. Toutefois, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet, mais des détails seront partagés « à une date ultérieure
».
En guise de conclusion, rappelons que Monster Hunter Wilds
débarque le 28 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Deluxe → 32,29 € au lieu de 90 €, soit 64 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
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