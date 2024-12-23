Monster Hunter Wilds : Des détails sur les modes de performances partagés

Capcom a apporté, il y a peu de temps, de plus amples informations concernant les modes de performances pour Monster Hunter Wilds.

Les modes de performances de Monster Hunter Wilds détaillés

Xbox Series X : Priorité sur les graphismes → 3072 x 1728 - 30 FPS. Priorité sur le framerate → 1920 x 1080 - 60 FPS.

Xbox Series S : Un seul mode → 1920 x 1080 - 30 FPS

PS5 : Priorité sur les graphismes → 3072 x 1728 - 30 FPS. Priorité sur le framerate → 1920 x 1080 - 60 FPS



Here are the performance targets planned at launch! PC players: performance will be improved similarly, and we are investigating lowering the recommended GPU requirement.



We are also exploring releasing a standalone free hardware benchmark tool.



Stay tuned for more info. pic.twitter.com/AuwqEQ2Cou — Monster Hunter (@monsterhunter) December 19, 2024

PC Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 32,29 € au lieu de 90 €, soit 64 % de réduction. Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Devant sortir à la fin du mois de février 2025,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient la franchise. Alors que le titre a profité, au mois de novembre 2024, d'une bêta ouverte,En effet, via un stream et plusieurs publications sur le compte Twitter/X du jeu,. Ainsi, sur la dernière console de Sony et la Xbox Series X,: l'un priorise les graphismes, tandis que l'autre met la priorité sur le framerate (taux de rafraîchissement). En revanche, sur Xbox Series S, la communauté n'aura accès qu'à un seul mode en 30 FPS. Mais, plus tarder, voici un récapitulatif :De plus, dans une autre publication sur Twitter/X, Capcom a annoncé quesera optimisé pour la PS5 Pro, et ce, grâce au patch day one. Toutefois, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet, mais des détails seront partagés « à une date ultérieure ».En guise de conclusion, rappelons quedébarque le 28 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :