Le directeur de Monster Hunter Wilds essaie de sauver des joueurs en multijoueur… mais échoue lamentablement

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 21 mars 2025 à 10h45
Yuya Tokuda, directeur de Monster Hunter Wilds, a voulu s'amuser en rejoignant une partie multijoueur avec les fans de son propre jeu. Malheureusement pour lui, l'expérience a tourné court : il a été le premier à tomber au combat, à la grande surprise des joueurs.
Le directeur de Monster Hunter Wilds essaie de sauver des joueurs en multijoueur… mais échoue lamentablement

Le réalisateur tombe en premier lors d'une chasse à Gore Magala

Après avoir consacré plusieurs années à créer Monster Hunter Wilds, Yuya Tokuda continue d'y jouer régulièrement depuis sa sortie. Récemment, il a partagé une anecdote amusante lors d'une vidéo officielle : répondant à un appel à l'aide (fusée de détresse) lancé par des joueurs en difficulté face à un Gore Magala, le développeur a rejoint la quête pleine d'espoir, mais la suite ne s'est pas déroulée comme prévu :
J'ai récemment rejoint une chasse contre un Gore Magala via une fusée de détresse, mais j'ai été le premier à cart (être mis K.O.) avant tous les autres joueurs ! Je me suis senti très mal à l'aise sur le moment, mais heureusement, nous avons finalement réussi à terminer la quête.
Une situation embarrassante, certes, mais qui a été prise avec humour par la communauté et par Tokuda lui-même, illustrant que même les créateurs du jeu ne sont pas à l'abri d'une mauvaise journée de chasse !

Gore Magala
Le Gore Magala, bourreau de Yuya Tokuda

De grands projets pour l'avenir de Monster Hunter

Dans cette même vidéo, Yuya Tokuda n'a pas seulement partagé sa mésaventure, mais a également teasé les futurs projets que Capcom prévoit pour la franchise. Si Monster Hunter Wilds bénéficiera évidemment d'un soutien régulier (mises à jour, événements, et sans doute une extension majeure à venir), le réalisateur laisse entendre que d'autres surprises attendent les fans de la série. Selon Tokuda, Capcom aurait « beaucoup de choses prévues pour l'ensemble de la série », laissant imaginer qu'un autre épisode dans la lignée de Monster Hunter Rise pourrait bien être en développement, éventuellement pour la future Nintendo Switch 2.

Un succès massif pour Monster Hunter Wilds

Depuis son lancement, Monster Hunter Wilds connaît un succès retentissant, confirmant notamment l'importance croissante du marché PC par rapport aux consoles. Les chiffres de vente spectaculaires du jeu sont un excellent indicateur de l'évolution actuelle de l'industrie vidéoludique. Par ailleurs, Tokuda a rappelé aux joueurs que Capcom continuera d'assurer une surveillance stricte des mods sur PC, après le bannissement récent de certains utilisateurs ayant abusé des mods pour débloquer des contenus payants.

Yuya Tokuda, un directeur apprécié malgré ce petit incident

Même si sa tentative héroïque en multijoueur s'est soldée par un échec rapide, Yuya Tokuda reste très apprécié des joueurs, d'autant plus après avoir partagé publiquement cet incident. Cette transparence et cet humour rapprochent encore un peu plus la communauté de l'équipe de développement. Quant à Tokuda, il n'a certainement pas dit son dernier mot et compte bien reprendre sa revanche lors d'une prochaine session multijoueur !
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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