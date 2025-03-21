Le directeur de Monster Hunter Wilds essaie de sauver des joueurs en multijoueur… mais échoue lamentablement

Yuya Tokuda, directeur de Monster Hunter Wilds, a voulu s'amuser en rejoignant une partie multijoueur avec les fans de son propre jeu. Malheureusement pour lui, l'expérience a tourné court : il a été le premier à tomber au combat, à la grande surprise des joueurs.

Le réalisateur tombe en premier lors d'une chasse à Gore Magala

J'ai récemment rejoint une chasse contre un Gore Magala via une fusée de détresse, mais j'ai été le premier à cart (être mis K.O.) avant tous les autres joueurs ! Je me suis senti très mal à l'aise sur le moment, mais heureusement, nous avons finalement réussi à terminer la quête.

Le Gore Magala, bourreau de Yuya Tokuda

De grands projets pour l'avenir de Monster Hunter

A message from the Monster Hunter team: Producer Ryozo Tsujimoto, Executive Director/Art Director Kaname Fujioka, and Director Yuya Tokuda!



This year marks 21 years of the Monster Hunter series.

Whether you're joining us for the first time with Monster Hunter Wilds, have been… pic.twitter.com/25N4TDvIPK — Monster Hunter (@monsterhunter) March 14, 2025

Un succès massif pour Monster Hunter Wilds

Yuya Tokuda, un directeur apprécié malgré ce petit incident

Après avoir consacré plusieurs années à créer, Yuya Tokuda continue d'y jouer régulièrement depuis sa sortie. Récemment, il a partagé une anecdote amusante lors d'une vidéo officielle : répondant à un appel à l'aide (fusée de détresse) lancé par des joueurs en difficulté face à un Gore Magala, le développeur a rejoint la quête pleine d'espoir, mais la suite ne s'est pas déroulée comme prévu :Une situation embarrassante, certes, mais qui a été prise avec humour par la communauté et par Tokuda lui-même, illustrant que même les créateurs du jeu ne sont pas à l'abri d'une mauvaise journée de chasse !Dans cette même vidéo, Yuya Tokuda n'a pas seulement partagé sa mésaventure, mais. Si Monster Hunter Wilds bénéficiera évidemment d'un soutien régulier (mises à jour, événements, et sans doute une extension majeure à venir), le réalisateur laisse entendre que d'autres surprises attendent les fans de la série. Selon Tokuda, Capcom aurait, laissant imaginer qu'un autre épisode dans la lignée de Monster Hunter Rise pourrait bien être en développement, éventuellement pour la future Nintendo Switch 2.Depuis son lancement,, confirmant notamment l'importance croissante du marché PC par rapport aux consoles. Les chiffres de vente spectaculaires du jeu sont un excellent indicateur de l'évolution actuelle de l'industrie vidéoludique. Par ailleurs, Tokuda a rappelé aux joueurs que Capcom continuera d'assurer une surveillance stricte des mods sur PC, après le bannissement récent de certains utilisateurs ayant abusé des mods pour débloquer des contenus payants.Même si sa tentative héroïque en multijoueur s'est soldée par un échec rapide, Yuya Tokuda reste très apprécié des joueurs, d'autant plus après avoir partagé publiquement cet incident. Cette transparence et cet humour rapprochent encore un peu plus la communauté de l'équipe de développement. Quant à Tokuda, il n'a certainement pas dit son dernier mot et compte bien reprendre sa revanche lors d'une prochaine session multijoueur !