Monopoly GO s'offre non pas un mais deux crossovers XXL, avec SOS Fantômes et KPop Demon Hunters

Le jeu mobile Monopoly GO s'offre une saison automnale monstrueuse. Du 23 septembre au 25 novembre, les joueurs pourront découvrir un événement inédit mêlant l'univers culte de SOS Fantômes et le phénomène KPop Demon Hunters, avec de nouvelles fonctionnalités collaboratives.

L'automne s'installe sur les plateaux virtuels de Monopoly Go! avec une mise à jour qui promet de bousculer les habitudes des joueurs. À l'approche d'Halloween, Scopely déploie une saison inédite regorgeant de contenus exclusifs et de mécaniques collaboratives, avec l'ajout de deux nouvelles licences ultra populaires.

Un crossover inattendu pour la saison Monster Mash

Scopely, l'éditeur du jeu à succès Monopoly GO, frappe fort pour sa nouvelle saison sobrement intitulée Monster Mash. En partenariat avec Hasbro, le studio a décidé de transformer son univers coloré en un véritable repaire de créatures surnaturelles. Jusqu'au 25 novembre, les amateurs de lancers de dés, affectueusement surnommés les magnats, vont pouvoir frissonner grâce à deux collaborations majeures. Le jeu accueille en effet les franchises KPop Demon Hunters et SOS Fantômes, ajoutant une dimension totalement inédite à l'expérience mobile.

Victor Diaz-Roig, président de la division jeux chez Scopely, souligne l'ambition derrière cette mise à jour massive :

La saison des frissons est l'occasion idéale de se réunir entre amis, de partager un peu de malice et d'embrasser l'inattendu. Nos équipes ont conçu chaque élément de cette expérience en pensant à nos joueurs, afin de donner vie à ces mondes emblématiques tout en introduisant de nouvelles façons de s'amuser ensemble.

L'univers de KPop Demon Hunters s'invite sur le plateau

Pour la première fois dans l'histoire de Monopoly GO, la musique prend une place centrale. Les fans du phénomène Netflix KPop Demon Hunters pourront écouter les titres phares du groupe virtuel, comme « Golden » et « How It's Done », tout en parcourant le plateau. Les joueurs auront l'occasion de plonger dans des mini-jeux dynamiques aux côtés des personnages emblématiques tels que les Saja Boys.

Une boutique spéciale inspirée du film permettra également de récolter des objets de collection exclusifs. Les magnats pourront même participer à des courses effrénées dans les rues de Séoul avant de s'enfoncer dans les profondeurs des enfers pour un affrontement épique.

SOS Fantômes débarque à New York

L'autre grande attraction de cette saison est sans conteste l'arrivée de la licence SOS Fantômes. Les joueurs seront transportés dans une aventure surnaturelle au cœur de New York, où ils devront traquer des équipements cachés et affronter le redoutable Gozer. Des véhicules thématiques permettront de faire la course sur les toits de Central Park West.

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Les nostalgiques apprécieront particulièrement la possibilité de pénétrer dans la célèbre caserne de pompiers de la franchise pour détruire des grilles couvertes de bave ectoplasmique à l'aide d'un lance-protons.

Des nouveautés pensées pour la communauté

Au-delà de ces deux univers, la saison Monster Mash introduit de nouvelles mécaniques de jeu axées sur la coopération et la compétition amicale. La fonctionnalité de la lanterne de la chance permet de récolter des bonbons sur le plateau pour débloquer des récompenses à partager avec un ami. Un nouveau duel de dés rapide fait également son apparition, où chaque lancer peut se transformer en un sort ou une friandise.

Enfin, Scopely a tenu à récompenser l'engagement de sa communauté Discord. Pour la première fois, des pions créés et élus par les joueurs eux-mêmes seront disponibles dans le jeu. Un album de 25 nouveaux ensembles d'autocollants vient couronner le tout, offrant aux collectionneurs de nombreuses heures de jeu en perspective pour compléter cette édition spéciale.

Naturellement, si vous êtes un joueur assidu de Monopoly GO, n'hésitez pas à consulter nos articles pour avoir des dès gratuits tous les jours.