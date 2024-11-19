Monopoly GO s'offre des stars hollywoodiennes pour ses nouvelles pubs

La nouvelle campagne publicitaire de Monopoly GO frappe fort en regroupant plusieurs stars du cinéma américain, dans le but de promouvoir son jeu.
Depuis un an et demi, Monopoly GO
séduit les joueurs. Succès planétaire, mais aussi fulgurant, le titre inspiré du jeu de société a notamment profité d'une campagne marketing agressive. Pour continuer à en attirer de nouveaux, mais également inciter les joueurs à y rester, tout en dépensant leur argent, le studio de développement mise sur une nouvelle campagne étoilée
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Monopoly GO s'offre une campagne publicitaire XXL avec Will Ferrell, Jason Momoa, Chris Pratt et Keke Palmer
Scopely frappe fort pour redonner un élan à Monopoly GO. La dernière campagne publicitaire du jeu inclut Jason Momoa, Chris Pratt et Keke Palmer, accompagnés par Will Ferrell, qui prête sa voix à Mr. Monopoly et incarnera le personnage dans des campagnes futures
, dans le cadre d'un concept créatif à long terme. Signe que Scopely sait qu'il a une mine d'or entre les mains et compte bien l'entretenir ces prochaines années.
Cette campagne, intitulée Friendship Pays, comprend plus de 20 vidéos conçues pour les réseaux sociaux et plateformes numériques, ainsi que deux spots télévisés de 45 secondes. Dans le trailer principal, Mr. Monopoly transporte les trois acteurs, Jason Momoa, Chris Pratt et Keke Palmer, dans sa voiture, une référence aux événements multijoueur introduits cet été, où les utilisateurs collaborent pour accumuler des points sur le plateau. D'ailleurs, n'oubliez pas que nous vous aidons chaque jour en vous proposant des dés gratuits
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Ce nouveau coup marketing intervient alors que les dépenses des joueurs dans Monopoly GO ont chuté à leur plus bas niveau en 15 mois, en baisse de 58 % depuis le pic d'octobre (via PocketGamer
). Avec ce casting de stars, Scopely espère raviver l'engouement autour de son jeu, qui a également signé un partenariat de taille en implantant l'univers de Marvel depuis quelques semaines
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