Monopoly GO lance son tout premier événement physique, avec des pizzas, donuts et glaces

Scopely annonce un événement inédit pour Monopoly GO. Entre expériences immersives et spécialités culinaires, le Dough-fest promet une rencontre aussi insolite que gourmande pour tous les joueurs qui s'y rendent.
Monopoly GO
, le jeu mobile phénomène signé Scopely
, s'apprête à franchir un nouveau cap en organisant son premier événement réel, le Dough-fest
. L'initiative, aussi originale qu'inattendue, se déroulera les 27 et 28 septembre 2025 au Truman Brewery de Londres
et proposera aux fans une combinaison improbable de gastronomie et de gaming.
Un événement gratuit mais sur réservation
Le Dough-fest sera entièrement gratuit
, à condition de réserver son billet à l'avance
. Les participants pourront profiter d'animations immersives inspirées de l'univers de Monopoly GO, mais aussi déguster de nombreuses spécialités préparées pour l'occasion.
L'événement met également en avant la dernière nouveauté du jeu : l'augmentation de la limite d'échange doublée
, célébrée ici avec un festival culinaire décalé.
Pizza, glaces et le « Double-Down Donut »
Parmi les exclusivités proposées, un dessert attire déjà l'attention, le Double-Down Donut
. Cette création culinaire improbable mélange chocolat, lassi à la mangue et confiture de piment, et ne sera accessible qu'aux participants capables de lancer un double six sur un Community Chest en version réelle
.
Le festival pourra également compter sur des collaborations avec des enseignes populaires de Londres comme Soft Serve Society
pour les glaces, Napoli on the Road
pour les pizzas, ou encore la célèbre boulangerie Bread Ahead
. La critique culinaire Grace Dent
sera d'ailleurs présente en tête d'affiche.
Une tendance qui se confirme
Les partenariats entre jeux vidéo et restauration ne sont pas nouveaux. Après les restaurants thématiques au Japon ou encore la collaboration récente entre Zenless Zone Zero
et Butchies à Londres, c'est désormais au tour de Monopoly Go de se lancer dans cette approche hybride. Avec cette initiative, Scopely cherche non seulement à renforcer le lien communautaire autour de son jeu, mais aussi à proposer une expérience inédite qui mélange convivialité, gourmandise et jeu mobile
.
Espérons que ce genre d'initiative arrive en France, pour que les nombreux fans de Monopoly GO dans l'hexagone puissent eux aussi en profiter.
commentaires (3)
On ne tombe jamais sur les 500 c'est lassant dommage
Bonjour j espère gagner bonne journée à vous 🙏🏻
A suivre ...
En espérant que la roue ne s'arrête pas au plus petite sommes . Car , j'en ai marre !!! .
Cordialement , Fabrice .