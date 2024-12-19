Monopoly GO : Événement Voyage chaleureux, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 17h05
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Voyage chaleureux de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Voyage chaleureux, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Voyage chaleureux sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 19 décembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Voyage chaleureux, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Voyage chaleureux sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 5 Jetons d'événement
2 10 25 dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 dés
5 20 8 Jetons d'événement
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 dés
8 40 12 Jetons d'événement
9 160 150 dés
10 40 Argent
11 45 15 Jetons d'événement
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 350 350 dés
14 40 25 Jetons d'événement
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Argent
17 500 500 dés
18 80 30 Jetons d'événement
19 90 100 dés
20 100 Argent
21 125 35 Jetons d'événement
22 1 000 900 dés
23 120 50 Jetons d'événement
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent
26 600 500 dés
27 150 65 Jetons d'événement
28 200 Argent
29 250 200 dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 Argent
32 1 500 1 200 dés
33 350 70 Jetons d'événement
34 450 Pack d'autocollants bleu
35 850 700 dés
36 550 Argent
37 1 800 1 500 dés
38 500 80 Jetons d'événement
39 650 500 dés
40 700 Argent
41 2 300 1 800 dés
42 700 100 Jetons d'événement
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 400 110 Jetons d'événement
47 3 800 2 800 dés
48 1 00 10 minutes de multiplicateur de lancers
49 1 500 Argent
50 8 400 7 500 dés et un pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple visite, Parc Gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Voyage chaleureux sur Monopoly GO.

monopolygo-event-voyage-chalereux-detail-liste

Quand se termine Voyage chaleureux sur Monopoly GO ?

L'événement Voyage chaleureux, actuellement en ligne, prendra fin le 21 décembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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