Monopoly GO : Événement Ville dorée, les récompenses

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 12 juillet 2026
Retrouvez les liens Monopoly GO du 12 juillet 2026 afin de récupérer des dés (dice) gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|3 Pioches
|2
|10
|25 dés
|3
|15
|Argent
|4
|20
|4 Pioches
|5
|30
|30 dés
|6
|25
|5 Pioches
|7
|35
|40 dés
|8
|40
|Pack d'autocollants vert
|9
|40
|5 Pioches
|10
|125
|90 dés
|11
|45
|7 Pioches
|12
|60
|Argent
|13
|50
|7 Pioches
|14
|50
|Pack d'autocollants jaune
|15
|240
|125 dés
|16
|55
|8 Pioches
|17
|55
|55 dés
|18
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|19
|60
|8 Pioches
|20
|440
|200 dés
|21
|65
|10 Pioches
|22
|70
|80 dés
|23
|65
|Argent
|24
|85
|10 Pioches
|25
|660
|350 dés
|26
|70
|Argent
|27
|100
|12 Pioches
|28
|120
|Argent
|29
|425
|175 dés
|30
|110
|12 Pioches
|31
|115
|Argent
|32
|120
|100 dés
|33
|90
|5 minutes de boost d'argent
|34
|125
|15 Pioches
|35
|750
|450 dés
|36
|160
|120 dés
|37
|200
|Argent
|38
|240
|15 Pioches
|39
|800
|15 minutes de boost d'argent
|40
|200
|225 dés
|41
|285
|17 Pioches
|42
|250
|Argent
|43
|1 200
|600 dés
|44
|235
|30 minutes de Méga braquage
|45
|315
|17 Pioches
|46
|370
|150 dés
|47
|330
|18 Pioches
|48
|2 000
|800 dés
|49
|450
|18 Pioches
|50
|410
|175 dés
|51
|520
|Argent
|52
|1 450
|650 dés
|53
|600
|250 dés
|54
|675
|Argent
|55
|750
|300 dés
|56
|3 700
|1 250 dés
|57
|500
|20 Pioches
|58
|1 500
|700 dés
|59
|950
|Argent
|60
|1 250
|45 minutes de boost de construction
|61
|1 600
|Argent
|62
|8 500
|Pack d'autocollants violet et 4 000 dés
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