Monopoly GO : Événement Ville dorée, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 mars 2025 à 18h26
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Ville dorée de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Ville dorée, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Ville dorée sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 10 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Ville dorée, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Ville dorée sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 3 Pioches
2 10 25 dés
3 15 Argent
4 20 4 Pioches
5 30 30 dés
6 25 5 Pioches
7 35 40 dés
8 40 Pack d'autocollants vert
9 40 5 Pioches
10 125 90 dés
11 45 7 Pioches
12 60 Argent
13 50 7 Pioches
14 50 Pack d'autocollants jaune
15 240 125 dés
16 55 8 Pioches
17 55 55 dés
18 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
19 60 8 Pioches
20 440 200 dés
21 65 10 Pioches
22 70 80 dés
23 65 Argent
24 85 10 Pioches
25 660 350 dés
26 70 Argent
27 100 12 Pioches
28 120 Argent
29 425 175 dés
30 110 12 Pioches
31 115 Argent
32 120 100 dés
33 90 5 minutes de boost d'argent
34 125 15 Pioches
35 750 450 dés
36 160 120 dés
37 200 Argent
38 240 15 Pioches
39 800 15 minutes de boost d'argent
40 200 225 dés
41 285 17 Pioches
42 250 Argent
43 1 200 600 dés
44 235 30 minutes de Méga braquage
45 315 17 Pioches
46 370 150 dés
47 330 18 Pioches
48 2 000 800 dés
49 450 18 Pioches
50 410 175 dés
51 520 Argent
52 1 450 650 dés
53 600 250 dés
54 675 Argent
55 750 300 dés
56 3 700 1 250 dés
57 500 20 Pioches
58 1 500 700 dés
59 950 Argent
60 1 250 45 minutes de boost de construction
61 1 600 Argent
62 8 500 Pack d'autocollants violet et 4 000 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Impôt/Taxe et Compagnie de Service Public pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Ville dorée sur Monopoly GO.

ville-doree-monopolygo-event-recompenses-liste

Quand se termine Ville dorée sur Monopoly GO ?

L'événement Ville dorée, actuellement en ligne, prendra fin le 11 mars. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 12 juillet 2026
Monopoly Go! 12 juillet 2026

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 12 juillet 2026

Retrouvez les liens Monopoly GO du 12 juillet 2026 afin de récupérer des dés (dice) gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 11 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Scopely (Monopoly GO) préparerait un jeu Marvel ambitieux
Monopoly Go! 23 juin 2026

Scopely (Monopoly GO) préparerait un jeu Marvel ambitieux

Une fuite révèle que Scopely préparerait un jeu d'action coopératif Marvel sur mobile. Surnommé Project Comet, ce titre miserait sur des mécaniques de gacha. Des images dévoilent déjà une interface pensée pour les smartphones et un design rappelant le récent Marvel Rivals.

commentaire (0)