Monopoly GO : Événement Station Hivernale, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|60 drapeaux
|2
|10
|25 dés
|3
|15
|Pack d'autocollants vert
|4
|40
|40 dés
|5
|20
|80 drapeaux
|6
|25
|Pack d'autocollants vert
|7
|35
|35 dés
|8
|40
|80 drapeaux
|9
|175
|160 dés
|10
|50
|Argent
|11
|55
|100 drapeaux
|12
|50
|Pack d'autocollants jaune
|13
|420
|370 dés
|14
|55
|200 drapeaux
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|16
|70
|Pack d'autocollants jaune
|17
|650
|550 dés
|18
|85
|200 drapeaux
|19
|105
|90 dés
|20
|110
|220 drapeaux
|21
|125
|Pack d'autocollants rose
|22
|1 150
|900 dés
|23
|130
|220 drapeaux
|24
|140
|Pack d'autocollants rose
|25
|155
|Argent
|26
|700
|525 dés
|27
|170
|220 dés
|28
|200
|Argent
|29
|280
|200 dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|275
|240 drapeaux
|32
|1 800
|1 250 dés
|33
|350
|240 drapeaux
|34
|400
|Pack d'autocollants bleu
|35
|1 000
|700 dés
|36
|375
|10 minutes de multiplicateur de lancers/td>
|37
|2 200
|1 500 dés
|38
|550
|250 drapeaux
|39
|600
|Pack d'autocollants bleu
|40
|650
|Argent
|41
|2 700
|1 700 dés
|42
|800
|250 drapeaux
|43
|900
|40 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 250
|Argent
|47
|4 400
|2 700 dés
|48
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|49
|1 700
|Argent
|50
|9 000
|Pack d'autocollants violet et 8 000 dés
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