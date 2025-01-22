Monopoly GO : Événement Spectacle glacé, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 janvier 2025 à 16h13
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Spectacle glacé de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Spectacle glacé, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Spectacle glacé sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 22 janvier. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Spectacle glacé, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Spectacle glacé sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 Jetons PEG-E
2 10 20 dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert
5 50 40 dés
6 30 8 Jetons PEG-E
7 35 Pack d'autocollants vert
8 40 35 dés
9 50 12 Jetons PEG-E
10 160 125 dés
11 50 Argent
12 55 45 dés
13 65 15 Jetons PEG-E
14 80 Pack d'autocollants jaune
15 425 300 dés
16 70 25 Jetons PEG-E
17 80 50 dés
18 85 15 minutes de réduction des coûts de construction
19 95 Argent
20 675 450 dés
21 100 30 Jetons PEG-E
22 115 80 dés
23 110 Argent
24 130 35 Jetons PEG-E
25 1 150 725 dés
26 140 Pack d'autocollants rose
27 150 50 Jetons PEG-E
28 160 Argent
29 750 450 dés
30 180 65 Jetons PEG-E
31 190 Argent
32 210 125 dés
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 900 dés
36 250 70 Jetons PEG-E
37 300 175 dés
38 150 Pack d'autocollants bleu
39 1 350 750 dés
40 325 Argent
41 350 80 Jetons PEG-E
42 375 Argent
43 2 250 1 200 dés
44 350 10 minutes de roue de la fortune
45 450 100 Jetons PEG-E
46 575 300 dés
47 500 Argent
48 3 000 1 475 dés
49 550 110 Jetons PEG-E
50 450 40 minutes de Mega braquage
51 650 Argent
52 1 800 Pack d'autocollants violet
53 700 120 Jetons PEG-E
54 825 Argent
55 905 450 dés
56 4 500 2 000 dés
57 500 15 minutes de boost d'argent
58 800 350 dés
59 950 Argent
60 1 400 575 dés
61 1 500 Argent
62 10 000 Pack d'autocollants violet et 5 000 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chances, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Spectacle glacé sur Monopoly GO.

monopolygo-spectacle-glace-info-recompenses

Quand se termine Spectacle glacé sur Monopoly GO ?

L'événement Spectacle glacé, actuellement en ligne, prendra fin le 24 janvier. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 27 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Dés (dice) gratuits Monopoly GO 27 août 2026
Monopoly Go! 27 août 2026

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 27 août 2026

Retrouvez les liens Monopoly GO du 27 août 2026 afin de récupérer des dés (dice) gratuitement.
Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite
Monopoly Go! 31 juillet 2026

Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite

Scopely frappe un grand coup en associant Monopoly Go aux mythiques Looney Tunes pour sa nouvelle saison estivale. Au programme de cet événement champêtre : mécaniques de jeu inédites, récompenses à la carte et le retour de personnages cultes.

commentaire (0)