Monopoly GO : Événement Schéma Milliardaire, 13 000 dés et plein de récompenses gratuites

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 21 février 2025 à 18h22
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Schéma Milliardaire de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Schéma Milliardaire, 13 000 dés et plein de récompenses gratuites
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Schéma Milliardaire sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 21 février. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Schéma Milliardaire, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Schéma Milliardaire sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 5 Jetons PEG-E
2 10 30 dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert
5 50 50 dés
6 30 8 Jetons PEG-E
7 35 Pack d'autocollants vert
8 40 40 dés
9 50 12 Jetons PEG-E
10 160 150 dés
11 50 Argent
12 55 50 dés
13 65 15 Jetons PEG-E
14 80 Pack d'autocollants jaune
15 425 375 dés
16 70 25 Jetons PEG-E
17 80 70 dés
18 85 15 minutes de boost de construction
19 95 Argent
20 675 550 dés
21 100 30 Jetons PEG-E
22 115 90 dés
23 110 Argent
24 130 35 Jetons PEG-E
25 1 150 900 dés
26 140 Pack d'autocollants rose
27 150 50 Jetons PEG-E
28 160 Argent
29 750 575 dés
30 180 65 Jetons PEG-E
31 190 Argent
32 210 150 dés
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 1 100 dés
36 250 70 Jetons PEG-E
37 300 200 dés
38 450 Pack d'autocollants bleu
39 1 350 925 dés
40 325 Argent
41 350 80 Jetons PEG-E
42 375 Argent
43 2 250 1 400 dés
44 350 10 minutes de roue de la fortune
45 450 100 Jetons PEG-E
46 575 350 dés
47 500 Argent
48 3 000 1 650 dés
49 550 110 Jetons PEG-E
50 450 40 minutes de Méga braquage
51 650 Argent
52 1 800 Pack d'autocollants violet
62 10 000 Pack d'autocollants violet et 5 000 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Impôt/Taxe et Compagnie de Service Public pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Schéma Milliardaire sur Monopoly GO.

monopolygo-event-schema-milliardaire

Quand se termine Schéma Milliardaire sur Monopoly GO ?

L'événement Schéma Milliardaire, actuellement en ligne, prendra fin le 24 février. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Franck (invité) Le 06/11/2024 à 22:54

Merci jasmine crasse à vous j'ai pue fermé un jeux alors encore merci, si besoin nesite pas si j'ai ce sera avec plaisir merci encore et bonne soirée.