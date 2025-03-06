Monopoly GO : Événement Richesses en scène , les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 mars 2025 à 18h30
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Richesses en scène de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Richesses en scène , les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Richesses en scène sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 6 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Richesses en scène , détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Richesses en scène sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 5 Jetons
2 10 30 dés
3 15 Argent
4 100 75 dés
5 35 Argent
6 50 6 Jetons
7 75 Pack d'autocollants vert
8 85 45 dés
9 95 7 Jetons
10 175 250 dés
11 85 Argent
12 100 45 dés
13 115 9 Jetons
14 125 Pack d'autocollants jaune
15 255 350 dés
16 120 10 Jetons
17 110 75 dés
18 125 15 minutes de boost de construction
19 145 Argent
20 350 425 dés
21 185 10 Jetons
22 225 65 dés
23 175 Argent
24 190 11 Jetons
25 275 500 dés
26 165 Argent
27 250 12 Jetons
28 300 Argent
29 1 800 850 dés
30 432 18 Jetons
31 450 Argent
32 505 150 dés
33 384 10 minutes de boost d'argent
34 550 Argent
35 3 600 2 000 dés
36 600 19 Jetons
37 720 250 dés
38 1 000 Argent
39 2 500 1 000 dés
40 800 Argent
41 840 20 Jetons
42 900 Argent
43 5 500 3 000 dés
44 840 15 minutes de roue de la fortune
45 1 080 20 Jetons
46 1 350 400 dés
47 1 200 Argent
48 7 000 4 000 dés
49 1 320 Argent
50 1 080 20 Jetons
51 1 500 Argent
52 4 000 2 000 dés
53 1 680 20 Jetons
54 2 000 450 dés
55 2 250 Argent
56 10 000 4 000 dés
57 1 200 15 minutes de boost d'argent
58 1 900 300 dés
59 2 500 Argent
60 3 350 650 dés
61 3 500 Argent
62 24 000 6 000 dés et Pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases BLABLABLA pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Richesses en scène  sur Monopoly GO.

event-monopolygo-richesses-en-scene-detail-recompenses

Quand se termine Richesses en scène sur Monopoly GO ?

L'événement Richesses en scène , actuellement en ligne, prendra fin le 7 mars. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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