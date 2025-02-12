Monopoly GO : Événement Patte-fait match, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|Five
|80 jetons d'événement
|2
|10
|30 Dés
|3
|15
|Argent
|4
|25
|Pack d'autocollants vert
|5
|50
|50 Dés
|6
|30
|100 jetons d'événement
|7
|35
|Pack d'autocollants vert
|8
|40
|40 Dés
|9
|50
|140 jetons d'événement
|10
|160
|150 Dés
|11
|50
|Argent
|12
|55
|50 Dés
|13
|65
|180 jetons d'événement
|14
|80
|Pack d'autocollants jaune
|15
|425
|375 Dés
|16
|70
|200 jetons d'événement
|17
|80
|70 Dés
|18
|85
|Boost de construction pendant 15 minutes
|19
|95
|Argent
|20
|675
|550 Dés
|21
|100
|220 jetons d'événement
|22
|115
|90 Dés
|23
|110
|Argent
|24
|130
|250 jetons d'événement
|25
|1 150
|900 Dés
|26
|140
|Pack d'autocollants rose
|27
|150
|260 jetons d'événement
|28
|160
|Argent
|29
|750
|575 Dés
|30
|180
|300 jetons d'événement
|31
|190
|Argent
|32
|210
|150 Dés
|33
|160
|10 minutes de boost d'argent
|34
|230
|Argent
|35
|1 500
|1 100 Dés
|36
|250
|350 jetons d'événement
|37
|300
|200 Dés
|38
|450
|Pack d'autocollants bleu
|39
|1 350
|925 Dés
|40
|325
|Argent
|41
|350
|380 jetons d'événement
|42
|375
|Argent
|43
|2 250
|1 400 Dés
|44
|350
|10 minutes de roue de la fortune
|45
|450
|400 jetons d'événement
|46
|575
|350 Dés
|47
|500
|Argent
|48
|3 000
|1 600 Dés
|49
|550
|420 jetons d'événement
|50
|450
|40 minutes de Méga braquage
|51
|650
|Argent
|52
|1 800
|Pack d'autocollants violet
|53
|700
|500 jetons d'événement
|54
|825
|Argent
|55
|950
|500 Dés
|56
|4 500
|2 300 Dés
|57
|500
|15 minutes de boost d'argent
|58
|800
|375 Dés
|59
|950
|Argent
|60
|1 400
|625 Dés
|61
|1 500
|Argent
|62
|10 000
|5 000 Dés et Pack d'autocollants violet
commentaire (0)