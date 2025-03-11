Monopoly GO : Événement Parade de la Saint-Patrick, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 18h37
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Parade de la Saint-Patrick de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Parade de la Saint-Patrick, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 11 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Parade de la Saint-Patrick, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 5 jetons PEG-E
2 10 30 Dés
3 15 Argent
4 25 8 jetons PEG-E
5 35 Pack d'autocollants vert
6 45 10 jetons PEG-E
7 50 50 Dés
8 55 Pack d'autocollants vert
9 40 12 jetons PEG-E
10 80 125 Dés
11 50 15 jetons PEG-E
12 65 Argent
13 85 17 jetons PEG-E
14 90 Pack d'autocollants jaune
15 100 200 Dés
16 95 Argent
17 150 250 Dés
18 100 5 minutes de multiplicateur de lancers
19 125 20 jetons PEG-E
20 200 300 Dés
21 100 22 jetons PEG-E
22 200 325 Dés
23 150 Argent
24 250 25 jetons PEG-E
25 225 400 Dés
26 150 Pack d'autocollants rose
27 175 27 jetons PEG-E
28 185 Argent
29 300 500 Dés
30 225 30 jetons PEG-E
31 200 Argent
32 275 600 Dés
33 150 10 minutes de boost d'argent
34 250 35 jetons PEG-E
35 400 435 Dés
36 450 400 Dés
37 250 Argent
38 300 45 jetons PEG-E
39 400 475 Dés
40 600 650 Dés
41 150 40 jetons PEG-E
42 225 Argent
43 700 750 Dés
44 400 30 minutes de Méga braquage
45 500 50 jetons PEG-E
46 800 850 Dés
47 250 50 jetons PEG-E
48 1 250 1 000 Dés
49 300 70 jetons PEG-E
50 1 500 1 250 Dés
51 900 Argent
52 2 500 1 500 Dés
53 600 Argent
54 3 000 2 000 Dés
55 550 Argent
56 4 500 2 500 Dés
57 750 100 jetons PEG-E
58 5 000 3 000 Dés
59 750 Argent
60 650 30 minutes de boost de construction
61 1 500 Argent
62 12 000 5 000 dés + Pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO.

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Quand se termine Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO ?

L'événement Parade de la Saint-Patrick, actuellement en ligne, prendra fin le 13 mars. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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