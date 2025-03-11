Monopoly GO : Événement Parade de la Saint-Patrick, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|5 jetons PEG-E
|2
|10
|30 Dés
|3
|15
|Argent
|4
|25
|8 jetons PEG-E
|5
|35
|Pack d'autocollants vert
|6
|45
|10 jetons PEG-E
|7
|50
|50 Dés
|8
|55
|Pack d'autocollants vert
|9
|40
|12 jetons PEG-E
|10
|80
|125 Dés
|11
|50
|15 jetons PEG-E
|12
|65
|Argent
|13
|85
|17 jetons PEG-E
|14
|90
|Pack d'autocollants jaune
|15
|100
|200 Dés
|16
|95
|Argent
|17
|150
|250 Dés
|18
|100
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|19
|125
|20 jetons PEG-E
|20
|200
|300 Dés
|21
|100
|22 jetons PEG-E
|22
|200
|325 Dés
|23
|150
|Argent
|24
|250
|25 jetons PEG-E
|25
|225
|400 Dés
|26
|150
|Pack d'autocollants rose
|27
|175
|27 jetons PEG-E
|28
|185
|Argent
|29
|300
|500 Dés
|30
|225
|30 jetons PEG-E
|31
|200
|Argent
|32
|275
|600 Dés
|33
|150
|10 minutes de boost d'argent
|34
|250
|35 jetons PEG-E
|35
|400
|435 Dés
|36
|450
|400 Dés
|37
|250
|Argent
|38
|300
|45 jetons PEG-E
|39
|400
|475 Dés
|40
|600
|650 Dés
|41
|150
|40 jetons PEG-E
|42
|225
|Argent
|43
|700
|750 Dés
|44
|400
|30 minutes de Méga braquage
|45
|500
|50 jetons PEG-E
|46
|800
|850 Dés
|47
|250
|50 jetons PEG-E
|48
|1 250
|1 000 Dés
|49
|300
|70 jetons PEG-E
|50
|1 500
|1 250 Dés
|51
|900
|Argent
|52
|2 500
|1 500 Dés
|53
|600
|Argent
|54
|3 000
|2 000 Dés
|55
|550
|Argent
|56
|4 500
|2 500 Dés
|57
|750
|100 jetons PEG-E
|58
|5 000
|3 000 Dés
|59
|750
|Argent
|60
|650
|30 minutes de boost de construction
|61
|1 500
|Argent
|62
|12 000
|5 000 dés + Pack d'autocollants violet
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