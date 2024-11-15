Monopoly GO : Événement Opération MAGNAT, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 novembre 2024 à 17h11
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Opération MAGNAT de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Opération MAGNAT, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Opération MAGNAT sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 15 novembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Opération MAGNAT, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Opération MAGNAT sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 80 jetons
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 Dés
5 20 100 jetons
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 140 jetons
9 160 150 Dés
10 40 Argent
11 45 180 jetons
12 50 Pack d'autocollants  jaune
13 350 350 Dés
14 40 200 jetons
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Pack d'autocollants jaune
17 500 500 Dés
18 80 220 jetons
19 90 100 Dés
20 100 Argent 
21 125 Pack d'autocollants rose
22 1 000 900 Dés
23 120 280 jetons
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent
26 600 500 Dés
27 150 300 jetons
28 200 Argent
29 250 200 Dés
30 230 10 minutes de boost d'argent
31 275 Pack d'autocollants bleu
32 1 500 1 250 Dés
33 350 320 jetons
34 400 10 minutes de multiplicateur de lancers
35 850 700 Dés
36 650 350 jetons
37 1 850 1 500 Dés
38 500 400 jetons
39 650 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent
41 2 300 1 800 Dés
42 700 420 jetons
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 400 500 jetons
47 3 800 2 800 Dés
48 1 400 Pack d'autocollants violet
49 1 500 Argent
50 8.400 7 500 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Opération MAGNAT sur Monopoly GO.

monopolygo-event-operation-magnat-recompenses-gratuites

Quand se termine Opération MAGNAT sur Monopoly GO ?

L'événement Opération MAGNAT, actuellement en ligne, prendra fin le 17 novembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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