Monopoly GO : Événement Monte au sommet, les récompenses

Monopoly GO! est un jeu mobile gratuit développé par Scopely, inspiré du célèbre jeu de plateau Monopoly. Disponible sur iOS et Android, il propose un gameplay rapide et addictif où les joueurs construisent leur empire immobilier, attaquent les villes d'amis, collectionnent des autocollants et participent à des événements communautaires pour remporter des récompenses exclusives.