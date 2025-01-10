Monopoly GO : Événement Monte au sommet, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 26 février 2025 à 18h42
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Monte au sommet de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Monte au sommet, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Monte au sommet sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 26 février. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Monte au sommet, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Monte au sommet sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 60 drapeaux
2 10 30 Dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert
5 50 50 Dés
6 30 80 drapeaux
7 35 Pack d'autocollants vert
8 40 40 Dés
9 50 80 drapeaux
10 160 150 Dés
11 50 Argent
12 55 50 Dés
13 65 100 drapeaux
14 80 Pack d'autocollants jaune
15 425 375 Dés
16 70 200 drapeaux
17 80 70 Dés
18 85 15 minutes de boost de construction
19 95 Argent
20 675 550 Dés
21 100 200 drapeaux
22 115 90 Dés
23 110 Argent
24 130 220 drapeaux
25 1 150 900 Dés
26 140 Pack d'autocollants rose
27 150 220 drapeaux
28 160 Argent
29 750 575 Dés
30 180 220 drapeaux
31 190 Argent
32 210 150 Dés
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 1 100 Dés
36 250 240 drapeaux
37 300 200 Dés
38 450 Pack d'autocollants bleu
39 1 350 925 Dés
40 325 Argent
41 350 240 drapeaux
42 375 Argent
43 2 250 1 400 Dés
44 350 10 minutes de roue de la fortune
45 450 250 drapeaux
46 575 350 Dés
62 10 000 Pack d'autocollants violet et 5 000 Dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chances, Impôt/Taxe et Compagnie de Service Public pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Monte au sommet sur Monopoly GO.

monopolygo-event-monte-au-sommet

Quand se termine Monte au sommet sur Monopoly GO ?

L'événement Monte au sommet, actuellement en ligne, prendra fin le 28 février. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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