Monopoly GO : Événement Merveilles des antipodes, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2025 à 17h28
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Merveilles des antipodes de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Merveilles des antipodes, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Merveilles des antipodes sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 14 janvier. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Merveilles des antipodes, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Merveilles des antipodes sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 5 jetons PEG-E
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 Dés
5 20 8 jetons PEG-E
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 15 jetons PEG-E
9 160 150 Dés
10 40 Argent
11 45 20 jetons PEG-E
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 350 350 Dés
14 40 35 jetons PEG-E
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Pack d'autocollants jaune
17 550 475 Dés
18 80 50 jetons PEG-E
19 90 100 Dés
20 100 Argent
21 125 Pack d'autocollants rose
22 1 000 900 Dés
23 120 75 jetons PEG-E
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent
26 600 500 Dés
27 150 80 jetons PEG-E
28 200 Argent
29 250 200 Dés
30 220 5 minutes de boost d'argent
31 275 Pack d'autocollants bleu
32 1 500 1 250 Dés
33 350 85 jetons PEG-E
34 400 10 minutes de multiplicateur de lancers
35 850 700 Dés
36 650 Argent
37 1 850 1 500 Dés
38 500 110 jetons PEG-E
39 650 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent
41 2 300 1 800 Dés
42 700 120 jetons PEG-E
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 400 135 jetons PEG-E
47 3 800 2 800 Dés
48 1 400 Pack d'autocollants violet
49 1 500 Argent
50 8 400 7 500 Dés + Pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Merveilles des antipodes sur Monopoly GO.

monopolygo-event-merveilles-antipodes-liste-recompenses

Quand se termine Merveilles des antipodes sur Monopoly GO ?

L'événement Merveilles des antipodes, actuellement en ligne, prendra fin le 16 janvier. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 19 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Dés (dice) gratuits Monopoly GO 19 août 2026
Monopoly Go! 19 août 2026

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 19 août 2026

Retrouvez les liens Monopoly GO du 19 août 2026 afin de récupérer des dés (dice) gratuitement.
Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite
Monopoly Go! 31 juillet 2026

Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite

Scopely frappe un grand coup en associant Monopoly Go aux mythiques Looney Tunes pour sa nouvelle saison estivale. Au programme de cet événement champêtre : mécaniques de jeu inédites, récompenses à la carte et le retour de personnages cultes.

commentaire (0)