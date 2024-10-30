Monopoly GO : Événement Manoir Mystérieux, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2024 à 16h09
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Manoir Mystérieux de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Manoir Mystérieux, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Manoir Mystérieux sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 30 octobre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Manoir Mystérieux, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Manoir Mystérieux sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 3 pioches
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 Dés
5 20 4 pioches
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 5 pioches
9 160 150 Dés
10 40 Argent
11 45 10 pioches
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 350 350 Dés
14 40 10 pioches
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Argent
17 500 500 Dés
18 80 12 pioches
19 90 100 Dés
20 100 Argent 
21 125 15 pioches
22 1 000 900 Dés
23 120 17 pioches
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent
26 600 500 Dés
27 150 18 pioches
28 200 Argent Rward
29 250 200 Dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 20 pioches
32 1 500 1 250 Dés
33 350 22 pioches
34 450 Pack d'autocollants bleu
35 850 700 Dés
36 550 Argent
37 1 850 1 500 Dés
38 500 25 pioches
39 650 500 Dés
40 700 Argent
41 2 300 1 800 Dés
42 700 28 pioches
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 400 35 pioches
47 3 800 2 800 Dés
48 1 000 10 minutes de multiplicateur de lancers
49 1 500 Argent
50 8.400 7 500 Dés et Pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chances, Impôt/Taxe et Compagnie de Service Public pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Manoir Mystérieux sur Monopoly GO.

monopolygo-event-manoir-mysterieux-details-recompenses-gratuites

Quand se termine Manoir Mystérieux sur Monopoly GO ?

L'événement Manoir Mystérieux, actuellement en ligne, prendra fin le 1er novembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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