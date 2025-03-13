Monopoly GO : Événement Manigances Tréfles, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|70 partner event tokens
|2
|10
|25 dés
|3
|15
|Argent
|4
|25
|Pack d'autocollants vert
|5
|50
|50 dés
|6
|30
|80 jetons partenaires
|7
|35
|Pack d'autocollants vert
|8
|40
|40 dés
|9
|50
|120 jetons partenaires
|10
|160
|150 dés
|11
|50
|Argent
|12
|55
|50 dés
|13
|65
|160 jetons partenaires
|14
|80
|Pack d'autocollants jaune
|15
|425
|375 dés
|16
|70
|180 jetons partenaires
|17
|80
|70 dés
|18
|85
|15 minutes de boost de construction
|19
|95
|Argent
|20
|675
|575 dés
|21
|100
|200 jetons partenaires
|22
|115
|95 dés
|23
|110
|Argent
|24
|130
|220 jetons partenaires
|25
|1 150
|925 dés
|26
|140
|Pack d'autocollants rose
|27
|150
|250 jetons partenaires
|28
|160
|Argent
|29
|750
|575 dés
|30
|180
|270 jetons partenaires
|31
|190
|Argent
|32
|210
|150 dés
|33
|160
|10 minutes de boost d'argent
|34
|230
|Argent
|35
|1 500
|1 100 dés
|36
|250
|300 jetons partenaires
|37
|300
|200 dés
|38
|450
|Argent
|39
|1 350
|924 dés
|40
|325
|Argent
|41
|350
|350 jetons partenaires
|42
|375
|Argent
|43
|2 250
|1 400 dés
|44
|350
|15 minutes de roue de la fortune
|45
|450
|380 jetons partenaires
|46
|575
|350 dés
|47
|500
|Argent
|48
|3 000
|1 650 dés
|49
|550
|400 jetons partenaires
|50
|450
|40 minutes de Méga braquage
|51
|650
|Argent
|52
|1 800
|800 dés
|53
|700
|450 jetons partenaires
|54
|825
|500 dés
|55
|950
|Argent
|56
|4 500
|2 200 dés
|57
|500
|15 minutes de boost d'argent
|58
|800
|375 dés
|59
|950
|Argent
|60
|1 400
|625 dés
|61
|1 500
|Argent
|62
|10 000
|5 000 dés
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