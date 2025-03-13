Monopoly GO : Événement Manigances Tréfles, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 mars 2025 à 18h44
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Manigances Tréfles de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Manigances Tréfles, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Manigances Tréfles sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 13 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Manigances Tréfles, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Manigances Tréfles sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 70 partner event tokens
2 10 25 dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert
5 50 50 dés
6 30 80 jetons partenaires
7 35 Pack d'autocollants vert
8 40 40 dés
9 50 120 jetons partenaires
10 160 150 dés
11 50 Argent
12 55 50 dés
13 65 160 jetons partenaires
14 80 Pack d'autocollants jaune
15 425 375 dés
16 70 180 jetons partenaires
17 80 70 dés
18 85 15 minutes de boost de construction
19 95 Argent
20 675 575 dés
21 100 200 jetons partenaires
22 115 95 dés
23 110 Argent
24 130 220 jetons partenaires
25 1 150 925 dés
26 140 Pack d'autocollants rose
27 150 250 jetons partenaires
28 160 Argent
29 750 575 dés
30 180 270 jetons partenaires
31 190 Argent
32 210 150 dés
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 1 100 dés
36 250 300 jetons partenaires
37 300 200 dés
38 450 Argent
39 1 350 924 dés
40 325 Argent
41 350 350 jetons partenaires
42 375 Argent
43 2 250 1 400 dés
44 350 15 minutes de roue de la fortune
45 450 380 jetons partenaires
46 575 350 dés
47 500 Argent
48 3 000 1 650 dés
49 550 400 jetons partenaires
50 450 40 minutes de Méga braquage
51 650 Argent
52 1 800 800 dés
53 700 450 jetons partenaires
54 825 500 dés
55 950 Argent
56 4 500 2 200 dés
57 500 15 minutes de boost d'argent
58 800 375 dés
59 950 Argent
60 1 400 625 dés
61 1 500 Argent
62 10 000 5 000 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple visite, Parc gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Manigances Tréfles sur Monopoly GO.

monopolygo-event-manigances-trefles

Quand se termine Manigances Tréfles sur Monopoly GO ?

L'événement Manigances Tréfles, actuellement en ligne, prendra fin le 15 mars. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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