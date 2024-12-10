Monopoly GO : Événement Magie du gui, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 12h37
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Magie du gui de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Magie du gui, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Magie du gui sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 9 décembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Magie du gui, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Magie du gui sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 5 jetons PEG-E
2 10 25 Dés
3 15 Argent 
4 40 45 Dés
5 20 8 jetons PEG-E
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 12 jetons PEG-E
9 160 150 Dés
10 40 Argent
11 45 15 jetons PEG-E
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 350 350 Dés
14 40 25 jetons PEG-E
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancés
16 70 Argent 
17 500 500 Dés
18 80 30 jetons PEG-E
19 90 100 Dés
20 100 Argent 
21 125 35 jetons PEG-E
22 1 000 900 Dés
23 120 50 jetons PEG-E
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent 
26 600 500 Dés
27 150 65 jetons PEG-E
28 200 Argent 
29 250 200 Dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 70 jetons PEG-E
32 1 500 1 250 Dés
33 350 70 jetons PEG-E
34 450 Pack d'autocollants bleu
35 850 700 Dés
36 550 Argent 
37 1 850 1 500 Dés
38 500 80 jetons PEG-E
39 800 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent 
41 2 300 1 800 Dés
42 700 100 jetons PEG-E
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 400 110 jetons PEG-E
47 3 800 2 800 Dés
48 1 000 10 minutes de multiplicateur de lancers
49 1 500 Argent
50 8 400 7 500 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple visite, Parc gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Magie du gui sur Monopoly GO.

monopolygo-event-magie-gui-details-recompenses

Quand se termine Magie du gui sur Monopoly GO ?

L'événement Magie du gui, actuellement en ligne, prendra fin le 11 décembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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