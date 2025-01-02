Monopoly GO : Événement L'amitié rapporte, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|3 pioches
|2
|10
|25 Dés
|3
|15
|Pack d'autocollants vert
|4
|40
|40 Dés
|5
|20
|4 pioches
|6
|25
|Pack d'autocollants vert
|7
|35
|35 Dés
|8
|40
|5 pioches
|9
|160
|150 Dés
|10
|40
|Argent
|11
|45
|10 pioches
|12
|50
|YPack d'autocollants jaune
|13
|350
|325 Dés
|14
|40
|10 pioches
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancer
|16
|70
|Pack d'autocollants jaune
|17
|500
|475 Dés
|18
|80
|12 pioches
|19
|95
|90 Dés
|20
|100
|Pack d'autocollants rose
|21
|125
|100 Dés
|22
|1 000
|850 Dés
|23
|120
|17 pioches
|24
|130
|Pack d'autocollants rose
|25
|150
|Argent
|26
|600
|500 Dés
|27
|150
|18 pioches
|28
|200
|Argent
|29
|250
|200 Dés
|30
|350
|Pack d'autocollants bleu
|31
|275
|Argent
|32
|1 500
|1 250 Dés
|33
|350
|22 pioches
|34
|400
|10 minutes de boost d'argent
|35
|850
|650 Dés
|36
|650
|Argent
|37
|1 850
|1 400 Dés
|38
|500
|25 pioches
|39
|650
|Pack d'autocollants bleu
|40
|700
|Argent
|41
|2 300
|1 750 Dés
|42
|700
|28 pioches
|43
|900
|30 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 200
|Argent
|47
|3 800
|2 700 Dés
|48
|1 400
|Pack d'autocollants violet
|49
|1 500
|Argent
|50
|8 400
|Pack d'autocollants violet + 7 500 Dés
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