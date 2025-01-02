Monopoly GO : Événement L'amitié rapporte, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2025 à 17h19
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement L'amitié rapporte de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement L'amitié rapporte, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement L'amitié rapporte sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 2 janvier. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

L'amitié rapporte, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement L'amitié rapporte sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 3 pioches
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 40 Dés
5 20 4 pioches
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 5 pioches
9 160 150 Dés
10 40 Argent
11 45 10 pioches
12 50 YPack d'autocollants jaune
13 350 325 Dés
14 40 10 pioches
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancer
16 70 Pack d'autocollants jaune
17 500 475 Dés
18 80 12 pioches
19 95 90 Dés
20 100 Pack d'autocollants rose
21 125 100 Dés
22 1 000 850 Dés
23 120 17 pioches
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent
26 600 500 Dés
27 150 18 pioches
28 200 Argent
29 250 200 Dés
30 350 Pack d'autocollants bleu
31 275 Argent
32 1 500 1 250 Dés
33 350 22 pioches
34 400 10 minutes de boost d'argent
35 850 650 Dés
36 650 Argent
37 1 850 1 400 Dés
38 500 25 pioches
39 650 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent
41 2 300 1 750 Dés
42 700 28 pioches
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 200 Argent
47 3 800 2 700 Dés
48 1 400 Pack d'autocollants violet
49 1 500 Argent
50 8 400 Pack d'autocollants violet + 7 500 Dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant un jeton d'événement pour progresser dans l'événement l'amitié rapporte sur Monopoly GO.

monopolygo-amitie-rapporte-event-liste-recompense

Quand se termine L'amitié rapporte sur Monopoly GO ?

L'événement L'amitié rapporte, actuellement en ligne, prendra fin le 5 janvier. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 03 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Dés (dice) gratuits Monopoly GO 3 août 2026
Monopoly Go! 03 août 2026

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 3 août 2026

Retrouvez les liens Monopoly GO du 3 août 2026 afin de récupérer des dés (dice) gratuitement.
Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite
Monopoly Go! 31 juillet 2026

Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite

Scopely frappe un grand coup en associant Monopoly Go aux mythiques Looney Tunes pour sa nouvelle saison estivale. Au programme de cet événement champêtre : mécaniques de jeu inédites, récompenses à la carte et le retour de personnages cultes.

commentaire (0)