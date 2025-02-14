Monopoly GO : Événement Frissons premier RDV, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 février 2025 à 17h20
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Frissons premier RDV de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Frissons premier RDV, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Frissons premier RDV sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 14 février. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Frissons premier RDV, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Frissons premier RDV sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 80 Jetons d'événement
2 10 30 Dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert 
5 50 50 Dés
6 30 100 Jetons d'événement
7 35 Pack d'autocollants vert 
8 40 40 Dés
9 50 140 Jetons d'événement
10 160 150 Dés
11 50 Argent
12 55 50 Dés
13 65 180 Jetons d'événement
14 80 Pack d'autocollants jaune 
15 425 375 Dés
16 70 220 Jetons d'événement
17 80 70 Dés
18 85 15 minutes de boost de construction
19 95 Argent
20 675 550 Dés
21 100 250 Jetons d'événement
22 115 90 Dés
23 110 Argent
24 130 250 Jetons d'événement
25 1 150 900 Dés
26 140 Pack d'autocollants rose 
27 150 260 Jetons d'événement
28 160 Argent
29 750 575 Dés
30 180 300 Jetons d'événement
31 190 Argent
32 210 150 Dés
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 1 100 Dés
36 250 350 Jetons d'événement
37 300 200 Dés
38 450 Pack d'autocollants bleu
39 1 350 925 Dés
40 325 Argent
41 350 380 Jetons d'événement
42 375 Argent
43 2 250 1 400 Dés
44 350 10 minutes de roue de la fortune
45 450 400 Jetons d'événement
46 575 350 Dés
47 500 Argent
48 3 000 1 650 Dés
49 550 420 Jetons d'événement
50 450 30 minutes de Méga braquage
51 650 Argent
52 1 800 Pack d'autocollants violet
53 700 500 Jetons d'événement
54 825 Argent
55 950 500 Dés
56 4 500 2 300 Dés
57 500 15 minutes de boost d'argent
58 800 375 Dés
59 950 Argent
60 1 400 625 Dés
61 1 500 Argent
62 10 000 5 000 Dés et un pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chances, Impôt et Taxe et Compagnie de Service Public pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Frissons premier RDV sur Monopoly GO.

monopolygo-event-frissons-premier-rdv

Quand se termine Frissons premier RDV sur Monopoly GO ?

L'événement Frissons premier RDV, actuellement en ligne, prendra fin le 17 février. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Carmello (invité) Le 15/02/2025 à 08:16

Des des svp