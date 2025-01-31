Monopoly GO : Événement Expédition Fortune, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 janvier 2025 à 14h32
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Expédition Fortune de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Expédition Fortune, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Expédition Fortune sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 31 janvier. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Expédition Fortune, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Expédition Fortune sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 3 pioches
2 10 30 Dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert
5 50 50 Dés
6 30 4 pioches
7 35 Pack d'autocollants vert
8 40 40 Dés 
9 50 4 pioches
10 160 150 Dés 
11 50 Argent
12 55 50 Dés 
13 65 7 pioches
14 80 Pack d'autocollants jaune
15 425 375 Dés 
16 70 8 pioches
17 80 70 Dés 
18 85 15 minutes de boost de construction
19 95 Argent
20 675 575 Dés
21 100 10 pioches
22 115 95 Dés 
23 110 Argent
24 130 10 pioches
25 1 150 925 Dés 
26 140 Pack d'autocollants rose
27 150 15 pioches
28 160 Argent
29 750 575 Dés 
30 180 18 pioches
31 190 Argent
32 210 150 Dés 
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 1 100 Dés 
36 250 20 pioches
37 300 200 Dés 
38 450 Pack d'autocollants bleu
39 1 350 925 Dés
40 325 Argent
41 350 22 pioches
42 375 Argent
43 2 250 1 400 Dés 
44 350 10 minutes de roue de la fortune
45 450 25 pioches
46 575 350 Dés 
47 500 Argent
48 3 000 1 650 Dés 
49 550 25 pioches
50 450 40 minutes de Méga braquage
51 650 Argent
52 1 800 Pack d'autocollants violet
53 700 28 pioches
54 825 500 Dés 
55 950 Argent
56 4 500 2 200 Dés 
57 500 15 minutes de boost d'argent
58 800 375 Dés 
59 950 Argent
60 1 400 625 Dés 
61 1 500 Argent
62 10 000 Pack d'autocollants violet et 5 000 Dés 

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant un jeton d'événement pour progresser dans Expédition Fortune sur Monopoly GO.

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Quand se termine Expédition Fortune sur Monopoly GO ?

L'événement Expédition Fortune, actuellement en ligne, prendra fin le 2 février. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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