Monopoly GO : Événement Excursion de l'entourage, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|8 jetons
|2
|10
|Pack d'autocollants vert
|3
|15
|40 Dés
|4
|40
|Argent
|5
|30
|8 jetons
|6
|30
|Pack d'autocollants vert
|7
|35
|Argent
|8
|40
|8 jetons
|9
|180
|200 Dés
|10
|50
|Argent
|11
|55
|10 jetons
|12
|50
|Argent
|13
|420
|375 Dés
|14
|55
|23 minutes de boost d'argent
|15
|65
|13 jetons
|16
|75
|Pack d'autocollants jaune
|17
|500
|Pion Poolside Mr. M
|18
|85
|18 jetons
|19
|100
|100 Dés
|20
|110
|Argent
|21
|125
|Pack d'autocollants rose
|22
|1 150
|950 Dés
|23
|130
|18 jetons
|24
|140
|Pack d'autocollants rose
|25
|150
|26 minutes de Méga braquage
|26
|700
|550 Dés
|27
|170
|20 jetons
|28
|200
|Argent
|29
|280
|220 Dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|300
|Pack d'autocollants bleu
|32
|1 800
|1 300 Dés
|33
|350
|20 jetons
|34
|400
|30 minutes de multiplicateur de lancers
|35
|1 000
|725 Dés
|36
|700
|Argent
|37
|2 200
|1 600 Dés
|38
|600
|23 jetons
|39
|650
|Pack d'autocollants bleu
|40
|700
|Argent
|41
|2 700
|1 900 Dés
|42
|800
|25 jetons
|43
|600
|40 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 500
|25 jetons
|47
|4 400
|3 000 Dés
|48
|1 400
|Pack d'autocollants violet
|49
|1 700
|Argent
|50
|9 000
|8 000 Dés et pack d'autocollants violet
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