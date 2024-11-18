Monopoly GO : Événement Excursion de l'entourage, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 novembre 2024 à 17h14
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Excursion de l'entourage de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Excursion de l'entourage, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Excursion de l'entourage sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 18 novembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Excursion de l'entourage, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Excursion de l'entourage sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 8 jetons
2 10 Pack d'autocollants vert
3 15 40 Dés
4 40 Argent 
5 30 8 jetons
6 30 Pack d'autocollants vert
7 35 Argent
8 40 8 jetons
9 180 200 Dés
10 50 Argent
11 55 10 jetons
12 50 Argent
13 420 375 Dés
14 55 23 minutes de boost d'argent
15 65 13 jetons
16 75 Pack d'autocollants jaune
17 500 Pion Poolside Mr. M
18 85 18 jetons
19 100 100 Dés
20 110 Argent 
21 125 Pack d'autocollants rose
22 1 150 950 Dés
23 130 18 jetons
24 140 Pack d'autocollants rose
25 150 26 minutes de Méga braquage
26 700 550 Dés
27 170 20 jetons
28 200 Argent
29 280 220 Dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 300 Pack d'autocollants bleu
32 1 800 1 300 Dés
33 350 20 jetons
34 400 30 minutes de multiplicateur de lancers
35 1 000 725 Dés
36 700 Argent 
37 2 200 1 600 Dés
38 600 23 jetons
39 650 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent 
41 2 700 1 900 Dés
42 800 25 jetons
43 600 40 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 500 25 jetons
47 4 400 3 000 Dés
48 1 400 Pack d'autocollants violet
49 1 700 Argent 
50 9 000 8 000 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Excursion de l'entourage sur Monopoly GO.

monopolygo-excursion-entourage-event-detail

Quand se termine Excursion de l'entourage sur Monopoly GO ?

L'événement Excursion de l'entourage, actuellement en ligne, prendra fin le 20 novembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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