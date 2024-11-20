Monopoly GO : Événement Escapade Galactique, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2024 à 14h30
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Escapade Galactique de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Escapade Galactique, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Escapade Galactique sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 20 novembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Escapade Galactique, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Escapade Galactique sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 3 pioches
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 40 Dés
5 20 4 pioches
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 5 pioches
9 175 160 Dés
10 50 Argent
11 55 10 pioches
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 420 370 Dés
14 55 10 pioches
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Pack d'autocollants jaune
17 650 550 Dés
18 85 15 pioches
19 105 90 Dés
20 110 17 pioches
21 125 Pack d'autocollants rose
22 1 150 900 Dés
23 130 18 pioches
24 140 Pack d'autocollants rose
25 155 Argent
26 700 525 Dés
27 170 22 pioches
28 200 Argent
29 280 200 Dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 25 pioches
32 1 800 1 250 Dés
33 350 25 pioches
34 400 Pack d'autocollants bleu
35 1 000 700 Dés
36 375 10 minutes de multiplicateur de lancers
37 2 200 1 500 Dés
38 550 28 pioches
39 600 Pack d'autocollants bleu
40 650 Argent
41 2 700 1 750 Dés
42 800 30 pioches
43 900 40 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 250 Argent
47 4 400 2 750 Dés
48 1 700 Pack d'autocollants violet
49 1 700 Argent
50 9 000 8 000 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple visite, Parc gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Escapade Galactique sur Monopoly GO.

monopolygo-event-escapade-galactique-recompenses

Quand se termine Escapade Galactique sur Monopoly GO ?

L'événement Escapade Galactique, actuellement en ligne, prendra fin le 22 novembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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