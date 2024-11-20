Monopoly GO : Événement Escapade Galactique, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|3 pioches
|2
|10
|25 Dés
|3
|15
|Pack d'autocollants vert
|4
|40
|40 Dés
|5
|20
|4 pioches
|6
|25
|Pack d'autocollants vert
|7
|35
|35 Dés
|8
|40
|5 pioches
|9
|175
|160 Dés
|10
|50
|Argent
|11
|55
|10 pioches
|12
|50
|Pack d'autocollants jaune
|13
|420
|370 Dés
|14
|55
|10 pioches
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|16
|70
|Pack d'autocollants jaune
|17
|650
|550 Dés
|18
|85
|15 pioches
|19
|105
|90 Dés
|20
|110
|17 pioches
|21
|125
|Pack d'autocollants rose
|22
|1 150
|900 Dés
|23
|130
|18 pioches
|24
|140
|Pack d'autocollants rose
|25
|155
|Argent
|26
|700
|525 Dés
|27
|170
|22 pioches
|28
|200
|Argent
|29
|280
|200 Dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|275
|25 pioches
|32
|1 800
|1 250 Dés
|33
|350
|25 pioches
|34
|400
|Pack d'autocollants bleu
|35
|1 000
|700 Dés
|36
|375
|10 minutes de multiplicateur de lancers
|37
|2 200
|1 500 Dés
|38
|550
|28 pioches
|39
|600
|Pack d'autocollants bleu
|40
|650
|Argent
|41
|2 700
|1 750 Dés
|42
|800
|30 pioches
|43
|900
|40 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 250
|Argent
|47
|4 400
|2 750 Dés
|48
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|49
|1 700
|Argent
|50
|9 000
|8 000 Dés et pack d'autocollants violet
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