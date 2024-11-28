Monopoly GO : Événement Empile les richesses, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2024 à 16h24
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Empile les richesses de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Empile les richesses, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Empile les richesses sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 28 novembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Empile les richesses, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Empile les richesses sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 60 jetons
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants jaune
4 40 40 Dés
5 20 80 jetons
6 25 Pack d'autocollants jaune
7 35 35 Dés
8 40 80 jetons
9 160 150 Dés
10 40 Argent
11 45 100 jetons
12 50 Pack d'autocollants orange
13 350 325 Dés
14 40 200 jetons
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Pack d'autocollants orange
17 500 475 Dés
18 80 200 jetons
19 95 90 Dés
20 100 Pack d'autocollants rose
21 125 220 jetons
22 1 000 850 Dés
23 120 220 jetons
24 130 Pack d'autocollants rose
25 150 Argent
26 600 500 Dés
27 150 220 jetons
28 200 Argent
29 250 200 Dés
30 350 Pack d'autocollants bleu
31 275 240 jetons
32 1 500 1 250 Dés
33 350 240 jetons
34 400 10 minutes de multiplicateur de lancers
35 850 650 Dés
36 650 Argent
37 1 850 1 400 Dés
38 500 250 jetons
39 650 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent
41 2 300 1 750 Dés
42 700 250 jetons
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 200 Argent
47 3 800 2 700 Dés
48 1 400 Pack d'autocollants violet
49 1 500 Argent
50 8 400 7 500 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple Visite, Parc Gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Empile les richesses sur Monopoly GO.

monopoygo-event-empile-les-richesses-detail-recompenses

Quand se termine Empile les richesses sur Monopoly GO ?

L'événement Empile les richesses, actuellement en ligne, prendra fin le 30 novembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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Nivi (invité) Le 09/12/2024 à 13:28

Bien

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Chocolat (invité) Le 02/12/2024 à 18:32

Jeux intessant on devient vite accro

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Rayon (invité) Le 29/11/2024 à 13:57

Se jeu et super j aimerait un peu plus de carte merci