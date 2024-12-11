Monopoly GO : Événement Délices Sucres d'orge, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2024 à 16h43
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Délices Sucres d'orge de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Délices Sucres d'orge, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Délices Sucres d'orge sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 11 décembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Délices Sucres d'orge, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Délices Sucres d'orge sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Récompenses Points
1 5 5 jetons PEG-E
2 10 25 dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 dés
5 20 8 jetons PEG-E
6 25 vert
7 35 35 dés
8 40 15 jetons PEG-E
9 170 160 dés
10 50 Argent
11 55 20 jetons PEG-E
12 50 Pack d'autocollants jeune
13 420 375 dés
14 55 30 jetons PEG-E
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 75 Argent
17 950 550 dés
18 85 35 jetons PEG-E
19 95 100 dés
20 110 Argent
21 125 45 jetons PEG-E
22 1 150 950 dés
23 130 60 jetons PEG-E
24 140 Pack d'autocollants rose
25 155 Argent
26 700 550 dés
27 170 70 jetons PEG-E
28 200 Argent
29 280 220 dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 Argent
32 1 800 1 300 dés
33 350 75 jetons PEG-E
34 450 Pack d'autocollants bleu
35 1 000 725 dés
36 550 Argent
37 2 200 1 600 dés
38 600 80 jetons PEG-E
39 800 550 dés
40 700 Argent
41 2 700 1 900 dés
42 800 100 jetons PEG-E
43 900 40 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 500 110 jetons PEG-E
47 4 400 3 000 dés
48 1 000 10 minutes de multiplicateur de lancers
49 1 700 Argent
50 9 000 Pack d'autocollants violet et 8 000 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Délices Sucres d'orge sur Monopoly GO.

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Quand se termine Délices Sucres d'orge sur Monopoly GO ?

L'événement Délices Sucres d'orge, actuellement en ligne, prendra fin le 13 décembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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