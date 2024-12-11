Monopoly GO : Événement Délices Sucres d'orge, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Récompenses
|Points
|1
|5
|5 jetons PEG-E
|2
|10
|25 dés
|3
|15
|Pack d'autocollants vert
|4
|40
|45 dés
|5
|20
|8 jetons PEG-E
|6
|25
|vert
|7
|35
|35 dés
|8
|40
|15 jetons PEG-E
|9
|170
|160 dés
|10
|50
|Argent
|11
|55
|20 jetons PEG-E
|12
|50
|Pack d'autocollants jeune
|13
|420
|375 dés
|14
|55
|30 jetons PEG-E
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|16
|75
|Argent
|17
|950
|550 dés
|18
|85
|35 jetons PEG-E
|19
|95
|100 dés
|20
|110
|Argent
|21
|125
|45 jetons PEG-E
|22
|1 150
|950 dés
|23
|130
|60 jetons PEG-E
|24
|140
|Pack d'autocollants rose
|25
|155
|Argent
|26
|700
|550 dés
|27
|170
|70 jetons PEG-E
|28
|200
|Argent
|29
|280
|220 dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|275
|Argent
|32
|1 800
|1 300 dés
|33
|350
|75 jetons PEG-E
|34
|450
|Pack d'autocollants bleu
|35
|1 000
|725 dés
|36
|550
|Argent
|37
|2 200
|1 600 dés
|38
|600
|80 jetons PEG-E
|39
|800
|550 dés
|40
|700
|Argent
|41
|2 700
|1 900 dés
|42
|800
|100 jetons PEG-E
|43
|900
|40 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 500
|110 jetons PEG-E
|47
|4 400
|3 000 dés
|48
|1 000
|10 minutes de multiplicateur de lancers
|49
|1 700
|Argent
|50
|9 000
|Pack d'autocollants violet et 8 000 dés
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