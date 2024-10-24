Monopoly GO : Événement Délices de Dracula, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2024 à 18h05
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Délices de Dracula de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Délices de Dracula, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Délices de Dracula sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 24 octobre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Délices de Dracula, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Délices de Dracula sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 Five 80 récompenses partenaire
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 Dés
5 20 100 récompenses partenaire
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 140 récompenses partenaire
9 170 160 Dés
10 50 Argent
11 55 180 récompenses partenaire
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 420 375 Dés
14 55 200 récompenses partenaire
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 75 Argent
17 650 550 Dés
18 85 220 récompenses partenaire
19 95 100 Dés
20 110 Argent 
21 125 250 récompenses partenaire
22 1 150 950 Dés
23 130 260 récompenses partenaire
24 140 Pack d'autocollants rose
25 155 Argent
26 700 550 Dés
27 170 300 récompenses partenaire
28 200 Argent
29 280 220 Dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 Argent
32 1 800 1 300 Dés
33 350 350 récompenses partenaire
34 450 Pack d'autocollants bleu
35 1 000 725 Dés
36 550 380 récompenses partenaire
37 2 200 1 600 Dés
38 600 400 récompenses partenaire
39 800 550 Dés
40 700 Argent
41 2 700 1 900 Dés
42 800 420 récompenses partenaire
43 900 40 minutes  de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 500 500 récompenses partenaire
47 4 400 3 000 Dés
48 1 000 10 minutes de multiplicateur de lancers
49 1 700 Argent
50 9 000 8 000 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant des jetons d'événement pour progresser dans Délices de Dracula sur Monopoly GO.

monopolygo-event-delices-dracula-details

Quand se termine Délices de Dracula sur Monopoly GO ?

L'événement Délices de Dracula, actuellement en ligne, prendra fin le 27 octobre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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