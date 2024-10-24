Monopoly GO : Événement Délices de Dracula, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|Five
|80 récompenses partenaire
|2
|10
|25 Dés
|3
|15
|Pack d'autocollants vert
|4
|40
|45 Dés
|5
|20
|100 récompenses partenaire
|6
|25
|Pack d'autocollants vert
|7
|35
|35 Dés
|8
|40
|140 récompenses partenaire
|9
|170
|160 Dés
|10
|50
|Argent
|11
|55
|180 récompenses partenaire
|12
|50
|Pack d'autocollants jaune
|13
|420
|375 Dés
|14
|55
|200 récompenses partenaire
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|16
|75
|Argent
|17
|650
|550 Dés
|18
|85
|220 récompenses partenaire
|19
|95
|100 Dés
|20
|110
|Argent
|21
|125
|250 récompenses partenaire
|22
|1 150
|950 Dés
|23
|130
|260 récompenses partenaire
|24
|140
|Pack d'autocollants rose
|25
|155
|Argent
|26
|700
|550 Dés
|27
|170
|300 récompenses partenaire
|28
|200
|Argent
|29
|280
|220 Dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|275
|Argent
|32
|1 800
|1 300 Dés
|33
|350
|350 récompenses partenaire
|34
|450
|Pack d'autocollants bleu
|35
|1 000
|725 Dés
|36
|550
|380 récompenses partenaire
|37
|2 200
|1 600 Dés
|38
|600
|400 récompenses partenaire
|39
|800
|550 Dés
|40
|700
|Argent
|41
|2 700
|1 900 Dés
|42
|800
|420 récompenses partenaire
|43
|900
|40 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 500
|500 récompenses partenaire
|47
|4 400
|3 000 Dés
|48
|1 000
|10 minutes de multiplicateur de lancers
|49
|1 700
|Argent
|50
|9 000
|8 000 Dés et pack d'autocollants violet
commentaire (0)