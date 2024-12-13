Monopoly GO : Événement Constructions Relax, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|2 Jetons d'événement
|2
|10
|25 Dés
|3
|15
|Pack d'autocollants vert
|4
|40
|45 Dés
|5
|20
|2 Jetons d'événement
|6
|25
|Pack d'autocollants vert
|7
|35
|35 Dés
|8
|40
|3 Jetons d'événement
|9
|160
|150 Dés
|10
|40
|Argent
|11
|45
|3 Jetons d'événement
|12
|50
|Pack d'autocollants jaune
|13
|350
|350 Dés
|14
|40
|9 Jetons d'événement
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|16
|70
|Argent
|17
|500
|500 Dés
|18
|80
|9 Jetons d'événement
|19
|90
|100 Dés
|20
|100
|Argent
|21
|125
|13 Jetons d'événement
|22
|1 000
|900 Dés
|23
|120
|13 Jetons d'événement
|24
|130
|Pack d'autocollants rose
|25
|150
|Argent
|26
|600
|500 Dés
|27
|150
|14 Jetons d'événement
|28
|200
|Argent
|29
|250
|200 Dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|275
|Argent
|32
|1 500
|1 250 Dés
|33
|350
|14 Jetons d'événement
|34
|450
|Pack d'autocollants bleu
|35
|850
|700 Dés
|36
|550
|Argent
|37
|1 850
|1 500 Dés
|38
|500
|15 Jetons d'événement
|39
|650
|500 Dés
|40
|700
|Argent
|41
|2 300
|1 800 Dés
|42
|700
|15
|43
|900
|30 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Pack d'autocollants violet
|46
|1 400
|16 Jetons d'événement
|47
|3 800
|2 800 Dés
|48
|1 000
|10 minutes de multiplicateur de lancers
|49
|1 500
|Argent
|50
|8.400
|7 500 Dés et un pack d'autocollants violet
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