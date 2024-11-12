Monopoly GO : Événement Camp de formation Agent, les récompenses gratuites

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2024 à 15h49
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Camp de formation Agent de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Camp de formation Agent, les récompenses gratuites
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Camp de formation Agent sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 12 novembre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Camp de formation Agent, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Camp de formation Agent sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 80 Jetons partenaire
2 10 25 Dés
3 15 Pack d'autocollants vert
4 40 45 Dés
5 20 100 Jetons partenaire
6 25 Pack d'autocollants vert
7 35 35 Dés
8 40 140 Jetons partenaire
9 170 160 Dés
10 50 Argent
11 55 180 Jetons partenaire
12 50 Pack d'autocollants jaune
13 420 375 Dés
14 55 200 Jetons partenaire
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Pack d'autocollants jaune
17 650 550 Dés
18 85 220 Jetons partenaire
19 95 100 Dés
20 110 Argent
21 125 Pack d'autocollants rose
22 1 150 950 Dés
23 130 280 Jetons partenaire
24 140 Pack d'autocollants rose
25 155 Argent
26 700 550 Dés
27 170 300 Jetons partenaire
28 200 Argent
29 280 220 Dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 Pack d'autocollants bleu
32 1 800 1 300 Dés
33 350 320 Jetons partenaire
34 400 10 minutes de multiplicateur de lancers
35 1 000 725 Dés
36 700 350 Jetons partenaire
37 2 200 1 600 Dés
38 600 400 Jetons partenaire
39 650 Pack d'autocollants bleu
40 700 Argent
41 2 700 1 900 Dés
42 800 420 Jetons partenaire
43 900 40 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Pack d'autocollants violet
46 1 500 500 Jetons partenaire
47 4 400 3 000 Dés
48 1 400 Pack d'autocollants violet
49 1 700 Argent
50 9 000 8 000 Dés et pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant un jeton d'événement pour progresser dans Camp de formation Agent sur Monopoly GO.

monopolygo-camp-formation-agent-liste-recompense

Quand se termine Camp de formation Agent sur Monopoly GO ?

L'événement Camp de formation Agent, actuellement en ligne, prendra fin le 15 novembre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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