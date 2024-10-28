Monopoly GO : Événement Boutique de bonbons magnat, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2024 à 18h30
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Boutique de bonbons magnat de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Boutique de bonbons magnat, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Boutique de bonbons magnat sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 28 octobre. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Boutique de bonbons magnat, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Boutique de bonbons magnat sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 Argent
2 10 25 dés
3 15 Un pack d'autocollant vert
4 40 45 dés
5 20 Argent
6 25 Un pack d'autocollant vert
7 35 35 dés
8 40 Argent
9 160 150 dés
10 40 Argent
11 45 45 dés
12 50 Un pack d'autocollant jaune
13 350 350 dés
14 40 Argent
15 60 5 minutes de multiplicateur de lancers
16 70 Argent
17 500 500 dés
18 80 Argent
19 90 100 dés
20 100 Argent
21 125 125 dés
22 750 Jeton werewolf
23 120 Argent
24 130 Un pack d'autocollant rose
25 150 Argent
26 600 500 dés
27 150 Argent
28 200 Argent
29 250 200 dés
30 220 10 minutes de boost d'argent
31 275 Argent
32 1 500 1 250 dés
33 350 Argent
34 450 Un pack d'autocollant bleu
35 850 700 dés
36 550 Argent
37 1 850 1 500 dés
38 500 Argent
39 650 500 dés
40 700 Argent
41 2 300 1 800 dés
42 700 Argent
43 900 30 minutes de Méga braquage
44 1 000 Argent
45 1 700 Un pack d'autocollant violet
46 1 400 Argent
47 3 800 2 800 dés
48 1 000 10 minutes de multiplicateur de lancers
49 1 500 Argent
50 8 400 Un pack d'autocollant violet et 7 500 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant un jeton d'événement pour progresser dans Boutique de bonbons magnat sur Monopoly GO.

monopolygo-event-boutique-bonbon-recompenses

Quand se termine Boutique de bonbons magnat sur Monopoly GO ?

L'événement Boutique de bonbons magnat, actuellement en ligne, prendra fin le 30 octobre. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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