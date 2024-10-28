Monopoly GO : Événement Boutique de bonbons magnat, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|Argent
|2
|10
|25 dés
|3
|15
|Un pack d'autocollant vert
|4
|40
|45 dés
|5
|20
|Argent
|6
|25
|Un pack d'autocollant vert
|7
|35
|35 dés
|8
|40
|Argent
|9
|160
|150 dés
|10
|40
|Argent
|11
|45
|45 dés
|12
|50
|Un pack d'autocollant jaune
|13
|350
|350 dés
|14
|40
|Argent
|15
|60
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|16
|70
|Argent
|17
|500
|500 dés
|18
|80
|Argent
|19
|90
|100 dés
|20
|100
|Argent
|21
|125
|125 dés
|22
|750
|Jeton werewolf
|23
|120
|Argent
|24
|130
|Un pack d'autocollant rose
|25
|150
|Argent
|26
|600
|500 dés
|27
|150
|Argent
|28
|200
|Argent
|29
|250
|200 dés
|30
|220
|10 minutes de boost d'argent
|31
|275
|Argent
|32
|1 500
|1 250 dés
|33
|350
|Argent
|34
|450
|Un pack d'autocollant bleu
|35
|850
|700 dés
|36
|550
|Argent
|37
|1 850
|1 500 dés
|38
|500
|Argent
|39
|650
|500 dés
|40
|700
|Argent
|41
|2 300
|1 800 dés
|42
|700
|Argent
|43
|900
|30 minutes de Méga braquage
|44
|1 000
|Argent
|45
|1 700
|Un pack d'autocollant violet
|46
|1 400
|Argent
|47
|3 800
|2 800 dés
|48
|1 000
|10 minutes de multiplicateur de lancers
|49
|1 500
|Argent
|50
|8 400
|Un pack d'autocollant violet et 7 500 dés
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