Monopoly GO : Événement Allée de la Fortune, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 mars 2025 à 18h46
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement Allée de la Fortune de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement Allée de la Fortune, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Allée de la Fortune sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 7 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

Allée de la Fortune, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Allée de la Fortune sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 8 Jetons PEG-E
2 10 25 Dés
3 15 Argent
4 25 Pack d'autocollants vert
5 50 50 Dés
6 30 12 Jetons PEG-E
7 35 Pack d'autocollants vert
8 40 40 Dés
9 50 15 Jetons PEG-E
10 160 150 Dés
11 50 Argent
12 55 50 Dés
13 65 25 Jetons PEG-E
14 80 Pack d'autocollants jaune
15 425 375 Dés
16 70 30 Jetons PEG-E
17 80 70 Dés
18 85 15 minutes de boost de construction 
19 95 Argent
20 675 575 Dés
21 100 45 Jetons PEG-E
22 115 95 Dés
23 110 Argent
24 130 50 Jetons PEG-E
25 1 150 925 Dés
26 140 Pack d'autocollants jaune
27 150 55 Jetons PEG-E
28 160 Argent
29 750 575 Dés
30 180 65 Jetons PEG-E
31 190 Argent
32 210 150 Dés
33 160 10 minutes de boost d'argent
34 230 Argent
35 1 500 1 100 Dés
36 250 70 Jetons PEG-E
37 300 200 Dés
38 450 Argent
39 1 350 925 Dés
40 325 Argent
41 350 80 Jetons PEG-E
42 375 Argent
43 2 250 1 400 Dés
44 350 10 minutes de roue de la fortune
45 450 100 Jetons PEG-E
46 575 350 Dés
47 500 Argent
48 3 000 1 650 Dés
49 550 110 Jetons PEG-E
50 450 40 minutes de Méga braquage
51 650 Argent
52 1 800 800 Dés
53 700 120 Jetons PEG-E
54 825 500 Dés
55 950 Argent
56 4 500 2 200 Dés
57 500 15 minutes de boost d'argent
58 800 375 Dés
59 950 Argent
60 1 400 625 Dés
61 1 500 Argent
62 10 000 5 000 dés et Pack d'autocollants violet

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant un jeton d'événement pour progresser dans Allée de la Fortune sur Monopoly GO.

monopolygo-event-allee-fortune

Quand se termine Allée de la Fortune sur Monopoly GO ?

L'événement Allée de la Fortune, actuellement en ligne, prendra fin le 10 mars. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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