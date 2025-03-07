Monopoly GO : Événement Allée de la Fortune, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|8 Jetons PEG-E
|2
|10
|25 Dés
|3
|15
|Argent
|4
|25
|Pack d'autocollants vert
|5
|50
|50 Dés
|6
|30
|12 Jetons PEG-E
|7
|35
|Pack d'autocollants vert
|8
|40
|40 Dés
|9
|50
|15 Jetons PEG-E
|10
|160
|150 Dés
|11
|50
|Argent
|12
|55
|50 Dés
|13
|65
|25 Jetons PEG-E
|14
|80
|Pack d'autocollants jaune
|15
|425
|375 Dés
|16
|70
|30 Jetons PEG-E
|17
|80
|70 Dés
|18
|85
|15 minutes de boost de construction
|19
|95
|Argent
|20
|675
|575 Dés
|21
|100
|45 Jetons PEG-E
|22
|115
|95 Dés
|23
|110
|Argent
|24
|130
|50 Jetons PEG-E
|25
|1 150
|925 Dés
|26
|140
|Pack d'autocollants jaune
|27
|150
|55 Jetons PEG-E
|28
|160
|Argent
|29
|750
|575 Dés
|30
|180
|65 Jetons PEG-E
|31
|190
|Argent
|32
|210
|150 Dés
|33
|160
|10 minutes de boost d'argent
|34
|230
|Argent
|35
|1 500
|1 100 Dés
|36
|250
|70 Jetons PEG-E
|37
|300
|200 Dés
|38
|450
|Argent
|39
|1 350
|925 Dés
|40
|325
|Argent
|41
|350
|80 Jetons PEG-E
|42
|375
|Argent
|43
|2 250
|1 400 Dés
|44
|350
|10 minutes de roue de la fortune
|45
|450
|100 Jetons PEG-E
|46
|575
|350 Dés
|47
|500
|Argent
|48
|3 000
|1 650 Dés
|49
|550
|110 Jetons PEG-E
|50
|450
|40 minutes de Méga braquage
|51
|650
|Argent
|52
|1 800
|800 Dés
|53
|700
|120 Jetons PEG-E
|54
|825
|500 Dés
|55
|950
|Argent
|56
|4 500
|2 200 Dés
|57
|500
|15 minutes de boost d'argent
|58
|800
|375 Dés
|59
|950
|Argent
|60
|1 400
|625 Dés
|61
|1 500
|Argent
|62
|10 000
|5 000 dés et Pack d'autocollants violet
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