Pour la première fois en près d'un an, Monopoly GO accueille un mini-jeu inédit. Baptisé Paths, ce mode coopératif à quatre joueurs repose sur un dilemme simple : garder ses points ou les offrir. Une mécanique qui promet de mettre vos amitiés à rude épreuve.

Un vent de fraîcheur sur le plateau de jeu

Le jeu mobile de Scopely continue de s'enrichir. Disponible mondialement depuis le 18 novembre, Paths s'impose comme la première véritable nouveauté majeure depuis de longs mois dans l'univers coloré et en constante évolution de Monopoly Go!. L'événement s'inscrit dans le cadre de la saison « Monster Mash » et fait ses débuts sous le nom de « Franken Paths », proposant une ambiance effrayante mais pleine de surprises.

Ce nouveau mode vient s'ajouter à une rotation bien connue des joueurs réguliers, qui ont pu par le passé construire des attractions, faire la course contre des rivaux, chercher des trésors cachés ou encore tester leur chance avec le Deluxe Drop. Cependant, créer une telle expérience n'a rien de facile. Les développeurs précisent que chaque mini-jeu nécessite un équilibre minutieux entre stratégie, chance, rythme et récompenses pour rendre chaque tour de jeu satisfaisant.

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Le dilemme central : garder ou partager ?

Au cœur de cette nouvelle expérience se trouve un choix faussement simple, à savoir conserver ses gains ou les envoyer à un ami. Les joueurs sont invités à faire équipe avec trois autres personnes. Chaque participant est responsable de la construction d'une section spécifique d'un chemin global, dans le but de faire avancer un véhicule commun vers des récompenses très convoitées.

Chaque lancer de roue permet de récolter des points de progression. C'est ici que la dimension psychologique entre en jeu. Allez-vous privilégier votre propre avancée ou donner un coup de pouce à un coéquipier en difficulté ? La générosité, la confiance et le travail d'équipe deviennent tout aussi cruciaux que la progression individuelle.

Comment fonctionne ce nouveau mode ?

Concrètement, la mécanique de jeu se veut accessible mais stratégique. Formez une équipe de quatre joueurs, chacun se voyant attribuer une portion du parcours. Au début de chaque niveau, un joueur sélectionne une récompense parmi deux options, un choix modifiable jusqu'à la complétion du niveau. Le tour de décision passe ensuite à un autre membre pour le niveau suivant.

En tournant la roue, vous accumulez des points indispensables pour construire le chemin. Le véhicule de l'équipe avance automatiquement au fil de la construction, débloquant des récompenses intermédiaires sur chaque section terminée. Une fois le chemin complété, le niveau est validé et l'équipe passe au suivant.

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Pour faciliter cette coopération inédite, les développeurs ont eu la bonne idée d'intégrer pleinement le système de discussion du jeu. Cette fonctionnalité offre aux coéquipiers un moyen direct de se coordonner, de s'encourager mutuellement et de célébrer leur progression commune. Il ne reste plus qu'à savoir si vous serez du genre à partager vos points ou à jouer en solitaire.