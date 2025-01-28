Monopoly GO collabore avec l'une des compétitions sportives les plus importantes au monde

En dominant le marché des jeux mobiles, Monopoly GO s'est ouvert de nombreuses portes, y compris dans le sport. C'est ainsi qu'une collaboration majeure et jamais vu va avoir lieu.
Le célèbre jeu mobile Monopoly GO
de Scopely, qui est sorti il y a bientôt deux ans, vient d'annoncer qu'il s'associait avec un prestigieux tournoi de rugby, le plus important de l'année. Ce partenariat promet de réunir les amateurs de rugby et les joueurs de Monopoly GO autour d'une expérience unique, à la fois dans le jeu et sur le terrain
.
Un partenariat entre jeu mobile et rugby international
Scopely a annoncé que Monopoly GO, lancé en avril 2023 et devenu un phénomène mondial, devient le premier partenaire de jeu mobile officiel du Tournoi des Six Nations
. Ce partenariat couvre les compétitions masculines et féminines, et marque une entrée remarquée du jeu dans le sponsoring sportif européen.
Ce partenariat se manifestera par des activations numériques interactives, des défis en jeu sur le thème du rugby, ainsi que des événements sur les terrains, notamment au Stade de France lors des matchs des Français (deux, le 31 janvier contre l'Irlande et le 15 mars contre l'Écosse).
Des récompenses exclusives pour les joueurs et fans
Les amateurs de rugby et les joueurs de Monopoly GO auront accès à plusieurs avantages exclusifs :
- Tournoi thématique dans le jeu → Les joueurs pourront participer à un tournoi dédié, avec la possibilité de gagner un bouclier exclusif aux couleurs des Six Nations.
- Activations dans les stades → Monopoly GO sera présent sur le terrain lors des matchs au Stade de France, offrant des expériences immersives aux spectateurs.
- Prix exceptionnels → Des récompenses uniques seront mises en jeu, dont des billets exclusifs pour la finale des Six Nations.
Sophie Young, vice-présidente du marketing régional chez Scopely, a souligné l'importance de ce partenariat. « Le riche héritage du rugby en matière d'esprit sportif, de résilience et de compétition reflète parfaitement l'expérience exaltante et sociale de Monopoly GO
». Navin Singh, directeur commercial du Tournoi des Six Nations, a ajouté que « ce partenariat offre une manière interactive et unique de vivre les Six Nations, au-delà de l'action sur le terrain, pour une communauté mondiale de fans et de joueurs.
»
Grâce à cette collaboration, Monopoly GO et le Tournoi des Six Nations offrent une expérience combinant esprit de compétition, camaraderie et innovation à la communauté, tout en élargissant son public
. Et n'oubliez pas, que vous soyez un joueur assidu ou non, nous vous permettons de gagner des dés gratuits chaque jour
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