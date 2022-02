Minecraft Dungeons propose un événement spécial pour fêter les 15 millions de joueurs

PC Édition Standard → 16,99 € au lieu de 19,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Ultimate → 30,99 € au lieu de 39,99 €, soit 23 % de réduction.

Disponible depuis bientôt deux ans,a trouvé son public et arrive à suivre les traces de. Bien que doté d'une communauté moins importante, Mojang Studios est, sans aucun doute, très fier de voir que. Dans le but de célébrer ce cap important pour les développeurs, un événement hivernal est disponible, accompagné par une petite mise à jour, le tout gratuitement.Ces deux dernières années, les joueurs de Minecraft Dungeons ont pu profiter d'un contenu post-lancement assez conséquent,. De nouveaux étages, thématiques évidemment, sont introduits dans les tours, alors que des épreuves saisonnières de l’événement Chills and Thrills sont de retour pour l'occasion. Pour conclure avec cet événement,. L'événement Festival of Frost, d'ores et déjà disponible, se termine le 22 février.Comme nous vous le disions, en parallèle, une mise à jour gratuite est disponible, laquelle implante plusieurs corrections et améliorations. Vous pouvez retrouver le long patch notes sur le site officiel reste disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :