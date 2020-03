Après des mois d'attente, et un petit report, Minecraft Dungeons se dote enfin d'une date de sortie.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:



↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020

Annoncé en septembre 2018 et devant sortir dans un premier temps pour le mois d'avril 2020,sera finalement disponible quelques semaines plus tard, comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, suite au Coronavirus Suite à la pandémie obligeant la plupart des développeurs à travailler depuis leur domicile,n'a pas pu honorer la fenêtre de sortie qui programmait un lancement pour le mois d'avril de cette année. Néanmoins ne paniquez pas, le studio a fait de son mieux et a indiqué ce 31 mars, par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux, que, sur toutes les plateformes.Malheureusement pour nous, et celles et ceux attendant le dungeons crawler avec impatience, aucune nouvelle image, si ce n'est celles présentent sur le tweet ci-dessus, n'a été partagée.Pour rappel, dansvous incarnerez un aventurier se déplaçant de salle en salle dans l', devant battre divers ennemis pour arriver à un boss final. Vous devrez construire votre personnage ainsi que ses caractéristiques comme bon vous semble, alors que vous pourrez l'équiper d'objets augmentant certains de ses attributs. À l'instar de Minecraft , il sera possible d'y jouer à plusieurs, alors que le jeu sera soutenu sur le long terme.Rendez-vous donc dès le 26 mars sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ainsi que sur le Xbox Game Pass, pour découvrir, qui est d'ores et déjà précommandable.