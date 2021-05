Minecraft Dungeons : Le DLC Hidden Depths sera disponible le 24 mai

Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 17,99 € au lieu de 19,99 €, soit 10 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Annoncé sur le site officiel va en effet accueillir son tout nouveau DLC qui sera donc. Intitulé, celui-ci amènera les joueurs le long des côtes sur les plages sablées, mais cette petite escapade ne sera pas de tout repos.Un vent de corruption soufflera dans le monde de, et nos petits guerriers vont devoir explorer et se battre dans les profondeurs marines avec tous les ennemis qui s'y cachent. En parlant d'ennemis, de nouveaux monstres feront leur apparition : les Capitaines de Raid. Très vicieux, ils se cachent la plupart du temps dans les recoins les plus sombres et les plus profonds des fonds marins.Comme à l'arrivée de nouveaux DLC, des équipements et enchantements inédits seront disponibles avec, ainsi que du contenu gratuit pour les non-possesseurs du season pass ou celles et ceux qui ne souhaitent pas acheter cette extension, vendue 5,99 €.est, pour rappel, disponible sur toutes les plateformes. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire