Minecraft: Dungeons a été repoussé pour garantir un jeu bon et amusant

La sortie de Minecraft: Dungeons a été légèrement retardée suite au Coronavirus, mais les développeurs garantissent que ce laps de temps leur permettra de proposer une expérience qualitative.

Nous ne souhaitons pas stresser les équipes durant cette période. Nous aurions probablement pu le sortir à temps, mais cela aurait été embêtant, pour les équipes, mais aussi pour les joueurs. En prenant ce petit temps supplémentaire, nous aurons un meilleur produit final et une équipe plus heureuse qui pourra être fière.

De nombreux jeux ont vu leur lancement être retardé suite au Coronavirus, dont. Contrairement à The Last of Us: Part II qui ne possède, à l'heure actuelle, plus aucune date de sortie, le dungeons crawler n'est repoussé que d'un mois.compte profiter de cette période supplémentaire pour améliorer davantage, comme l'a expliqué, producteur exécutif du studio, lors d'un échange avec Eurogamer Ce dernier justifie ainsi le report par le fait qu'. Qui plus est, les équipes n'étaient pas sûres que si la date de sortie initiale, qui devait avoir lieu en avril, était maintenue, l'expérience proposée serait digne de l'attente des joueurs.Il reste maintenant à savoir si le résultat va bel et bien être au rendez-vous, et si les joueurs apprécient, qui sortira pour rappel surprochain. Il sera d'ailleurs possible de le précommander via notre