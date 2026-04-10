Metal Gear Solid va être adapté sur grand écran, mais...

Voilà une nouvelle qui va combler les admirateurs de Solid Snake. Metal Gear Solid va rejoindre la liste des jeux vidéo adaptés au cinéma, mais le réalisateur retenu pour ce projet risque de faire débat.
L'année 2026 est chargée pour la licence Metal Gear Solid. En effet, en février dernier, Konami avait profité du State of Play pour annoncer la sortie de Metal Gear Solid: Master Collection 2 sur PS5 le 27 août prochain. Cependant, la licence va s'attaquer à un autre terrain : celui des salles obscures. Mais la nouvelle pourrait bien avoir une saveur douce-amère.
Sony confirme que Metal Gear Solid aura droit à son adaptation en live action
Un article publié le 9 avril 2026 dans le magazine The Hollywood Reporter
confirme que Columbia Pictures (une filiale appartenant désormais à Sony) travaille actuellement sur l'adaptation cinématographique
de la franchise. Sachant que le dernier opus en date est Metal Gear Solid V : The Phantom Pain
, ce retour aux sources va être une bouffée de nostalgie pour les vétérans et une belle porte d'entrée pour les néophytes.
À l'annonce d'une telle nouvelle, beaucoup ont alors pensé que le projet serait confié à Hideo Kojima.
Un tel choix semble d'ailleurs logique car le créateur du titre est également un grand passionné de cinéma. Il l'a d'ailleurs prouvé à plusieurs reprises, que ce soit dans les deux jeux Death Stranding ou dans Metal Gear Solid 4, dont l'une des cinématiques figure toujours au Guiness Book des records
.
Cependant, Konami détient la licence et le maître ne pourra pas s'occuper de cette adaptation
. Le projet Metal Gear Solid a été confié à un duo de réalisateurs qui peut laisser les joueurs et les cinéphiles sceptiques.
Les réalisateurs de Destination finale: Bloodlines aux commandes du projet
L'article révèle que Metal Gear Solid sera réalisé par Zach Lipovsky et Adam B. Stein
. Le duo de réalisateurs connu pour son travail sur Destination finale: Bloodlines a signé un accord avec Sony Pictures pour développer des films pour tous les labels du studio. Interrogés sur ce projet ambitieux, les deux hommes ont partagé leur enthousiasme mais aussi leur souhait de rendre hommage à ce classique de la PlayStation.
Metal Gear Solid est un véritable chef-d'œuvre cinématographique qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Nous sommes ravis et honorés de donner vie aux personnages emblématiques et à l'univers inoubliable d'Hideo Kojima.
Même si la production du projet commence à peine, une question risque désormais de bruler les lèvres des fidèles de la franchise. Est-ce que ce Metal Gear Solid fera honneur au travail d'Hideo Kojima ou rejoindra-t-il la liste des adaptations maudites tirées de licences du jeu vidéo ? Affaire à suivre…
commentaire (1)
J espère que ils abîmeront pas ma license préférée comme avec Fnaf