Metal Gear Solid : Un jeu en vue à la première personne fut l'objet de discussions entre Kojima et Vince Zampella

Kojima et Vince Zampella auraient discuté, par le passé, d'un jeu Metal Gear Solid en vue à la première personne.

Des échanges entre Kojima et Zampella pour un Metal Gear Solid en vue à la première personne

At DICE, Hideo Kojima revealed that he had many discussions with Vince Zampella about creating a first person Metal Gear Solid game together after the release of Metal Gear Solid 4. pic.twitter.com/hhjbCqG7T2 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 11, 2026

Un projet vraiment réalisable ?

Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années maintenant, la licence Metal Gear a de nombreux fans, à travers le monde entier. Récemment, la franchise a refait parler d'elle carEn effet, il y a très peu de temps, le créateur des Game Awards, Geoff Keighley, a partagé une anecdote concernant la licence Metal Gear, via une récente publication sur son compte Twitter/X. Selon ce dernier,D'après les dernières informations connues, ces discussions auraient eu lieu peu de temps avant que Kojima quitte Konami, soit en octobre 2015, et après la sortie de Metal Gear Solid 4. Pour autant, rien ne s'est concrétisé, bien que nous ne sachions pas à quel point ces échanges entre Kojima et Vince Zampella, qui est malheureusement décédé en décembre 2025, étaient avancés.Comme vous le savez probablement déjà, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty possède un mode à la première personne. Toutefois, celui-ci est assez limité et les joueurs ne peuvent s'en servir pour se déplacer. Se mouvoir dans l'espace est, ainsi, seulement possible en vue à la troisième personne sur ledit titre. Par ailleurs, créer un jeu Metal Gear Solid en vue à la première personne aurait certainement proposé un véritable défi à ses créateurs, tant la licence est centrée sur l'infiltration ainsi que la furtivité.