Marvel Snap : Faire un Snap dès le début de la partie serait intelligent selon son développeur

Quelqu'un qui a un taux de victoire négatif, mais qui gagne huit cubes quand il gagne et en perd un quand il perd, va grimper en flèche dans l'échelle des valeurs. En revanche, quelqu'un qui gagne 70 % de ses parties, mais qui perd huit cubes quand il perd et un cube quand il gagne, va évoluer dans la mauvaise direction.

est un jeu de cartes qui connaît un certain succès depuis sa sortie, en fin d'année 2022, et a déjà accueilli de nombreuses nouveautés, même si les développeurs ont encore plusieurs choses très intéressantes en cours de développement, dans le but d'améliorer l'expérience. Contrairement aux autres jeux du genre, M, lesquels définissent notre classement en ranked En général, ces Snap sont utilisés lorsque nous pensons que la victoire est quasi assurée, pour éviter d'en perdre bêtement, mais certains n'hésitent pas à appuyer sur le bouton, déclenchant un « Ohh Snap ! » avant même le premier tour, ce qui est toujours surprenant. Mais d'après Ben Brode, directeur du jeu et ayant travaillé, auparavant, sur Hearthstone, il s'agit d'un mouvement « intelligent », comme il l'explique à Kotaku Selon lui, « si vous n'êtes pas capable de déterminer si vous devez cliquer, vous devriez probablement cliquer au premier round » puisque cette tactique est « meilleure que de ne jamais cliquer ». Ce dernier illustre son idée en prenant l'exemple d'une personne qui n'utilise que très peu le Snap, par peur de perdre trop de cubes, en expliquant queVoilà peut-être la solution pour grimper plus vite dans les classements deet débloquer encore plus de récompenses. Si vous êtes nouveau sur le jeu, sachez que nous vous proposons plusieurs guides, notamment les meilleurs decks pour les pool 1 pool 2 et pool 3