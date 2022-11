Marvel Snap : Le mode ranked, comment gagner en niveau et progresser rapidement ?

Comment gagner des niveaux rapidement en ranked ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme bon nombre de jeux de cartes,propose une bonne part de compétitivité. Que ce soit dans la collection de cartes ou dans la progression à travers les rangs, la compétition est bien présente. Et d'ailleurs, certains se demandent, afin de débloquer, entre autres, de nouvelles récompenses.Si vous venez de débuter suret que vous souhaitez progresser plus rapidement en ranked, vous n'avez pas d'autres choses à faire que gagner, si ce n'est utiliser les « Snap ». En effet, comme il vous l'a surement été expliqué lors de vos premières parties,, si vous la gagnez. En cliquant sur « Snap », en haut de l'écran,. Chaque adverse peut les doubler une fois, ainsi,, ce qui vous permet de progresser bien plus vite dans les rangs.Pour gagner un niveau, il faut 10 cubes. Ainsi, si vous êtes sûr de vous, n'hésitez pas à utiliser le fameux Snap, dans le but de maximiser vos récompenses. Cependant, faites bien attention à ne pas utiliser le Snap n'importe comment, étant donné que si vous perdez la partie, vous perdez le nombre de cubes indiqué, même si vous n'avez pas utilisé de Snap.Si jamais vous vous retrouvez dans une partie mal engagée, et que votre adversaire utilise un Snap, pour éviter de perdre trop de cubes, sachez que vous pouvez battre en retraite. Vous allez en perdre, certes, mais moins que si la partie était allée à son terme., qui est elle liée à votre niveau de collection, ouvrant l'accès à d'autres pools. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les pools de Marvel Snap dans un guide dédié.