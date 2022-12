Marvel Snap : Meilleurs decks et cartes pool 3

Meilleurs decks de cartes pool 3 de Marvel Snap

Deck continu pool 3

Deck Révélé pool 3

Deck Destruction pool 3

Disponible depuis octobre 2022, Marvel Snap a su séduire les joueurs, notamment par son gameplay assez simple de compréhension, mais très profond pour venir à bout de ses adversaires. Pour faire simple,où le joueur doit remporter deux des trois emplacements pour gagner la partie, grâce à la puissance de ses cartes, lesquelles ont, très souvent, des passifs plus ou moins intéressants.De ce fait, plusieurs joueurs se demandentà l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons laAvant d'aller plus loin, notez queest le deuxième palier et devrait proposer plus de difficultés que le premier pool, étant donné que vous allez tomber contre des joueurs ayant plus d'expérience et comprenant, peut-être, un peu mieux la méta. Le pool 3 regroupe les niveaux de collection supérieurs à 486.Nous vous proposons plusieurs, une basée sur les bonus « Continu », un sur les bonus « Révélé », alors que le troisième se focalise sur la destruction de cartes, vous demandant une meilleure connaissance du jeu. Il existe bien évidemment pléthore de possibilités pour vous construire un deck, selon votre ressenti, mais aussi les cartes que vous avez débloquées. Si certaines cartes mises en avant ne font pas partie de votre collection, n'hésitez pas à la remplacer par une autre de la même catégorie, ou qui peut se révéler être utile selon comment vous aimez jouer.Les informations desci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez une carte présente dans plusieurs decks chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que laest là pour vous donner une idée lors de la construction de votre deck, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu.Pour cette, nous nous sommes également basés sur les coûts, puissances et bonus des cartes, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains, mais aussi la méta et mieux profiter des emplacements spéciaux. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.Rappelons également que cetteest basée sur la méta actuelle deet que si vous arrivez à maîtriser l'un de ces decks, vous pourriez très vite dominer le pool 2, avant d'arriver au pool 3, où les choses pourraient se corser. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une de ces compositions, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace commentaires, pour que nous puissions, si besoin, le revoir.